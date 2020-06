Barcelona activa una campanya de 2 M€ per revifar el sector turístic

Barcelona vol demostrar que és una ciutat segura, interessant, sostenible i de qualitat. El consorci dedicat a la promoció de la ciutat, Turisme de Barcelona, ha presentat aquest dimarts el seu pla per aconseguir-ho: una campanya que costarà 2 milions d'euros i que es desenvoluparà en quatre fases. Començarà per atraure al públic local i acabarà, si tot va bé, amb una crida a turistes internacionals els últims mesos del 2020 i els primers del 2021.

Per la primera etapa s'ha dissenyat una pàgina web que han anomenat Viu Barcelona Marketplace, que mostra diverses propostes d'experiències "sobretot per als residents de la ciutat", ha indicat Marian Muro, directora general del consorci. A això s'hi ha sumat una aplicació que ha desenvolupat el RACC i que afegeix al llistat d'activitats informació sobre la mobilitat a Barcelona i, per exemple, indicacions d'on trobar lloc per aparcar. La idea, en definitiva, és que durant l'estiu es recuperi l'activitat econòmica mitjançant el consum local.

En paral·lel s'ha dissenyat una segona campanya, que hauria de durar fins a final d'any, dedicada a promocionar la ciutat tant en el mercat interior com en països europeus de proximitat. Una vegada s'acabi l'estiu i també fins a final d'any, els moviments se centraran en arribar als turistes de la resta d'Europa i d'alguns països seleccionats de llarga distància. En concret s'està treballant per atraure gent que visqui al Sud-est Asiàtic i a la Xina. "Si les nostres previsions no fallen seran els primers mercats que es reactivaran", ha justificat Muro. Entre altres coses, ha dit, aquest visitant deixa una gran despesa a la ciutat. "Si volem tenir aquest públic el 2021, hem d'activar la promoció amb temps", ha afegit. El mateix faran amb els Estats Units, en aquest cas mitjançant aliances amb companyies aèries com American Airlines, amb qui ja es treballa per tancar un acord.

De fet, segons ha explicat Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de la ciutat, una de les claus del pla és l'aliança amb 150 empreses i operadors, entre les quals Renfe i Vueling, per exemple. "Aquest sector genera el 12% de la riquesa de la ciutat i, en termes de llocs de treball, dona feina a 90.000 persones", ha defensat Collboni. "Barcelona pot liderar el turisme global urbà del futur", ha afirmat. "Ho hem fet els últims 20 anys i ho podem tornar a fer en els pròxims 20 anys", ha insistit.