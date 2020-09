Canadell assenyala les exportacions a l'estranger com a plataforma per sortir de la crisi

La Cambra de Comerç assenyala les exportacions internacionals com un dels motors per sortir de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de covid-19. El seu president, Joan Canadell, ha assenyalat que cal mirar al mercat exterior, vist que l'Estat està recuperant-se a una velocitat menor que els països de l'entorn. Canadell, en la presentació del primer baròmetre de la Cambra, ha alertat que la sortida de la crisi s'ha frenat al mes d'agost.

"Les exportacions ens han de treure de la crisi". Així de contundent s'ha mostrat el president de la Cambra, que ha demanat a les empreses industrials i de serveis que, si no tenen una estratègia d'exportacions, "s'hi posin", i que si ja en tenen, "l'intensifiquin". En concret, Canadell es refereix a les exportacions al mercat exterior, ja que Espanya està experimentant una recuperació més lenta que països com la Xina, els Estats Units, o els de la Unió Europea, per citar els que ha referit Canadell. "Haurem de mirar fora de l'Estat", ha resumit. A banda de les vendes a l'estranger, la construcció i la indústria seran els altres motors de la recuperació, segons Canadell.

Tot plegat s'ha de fer, segons la Cambra, en un context de frenada. "Els mesos de juliol i agost eren clau per saber com sortiríem de la crisi", ha dit Canadell, que ha remarcat que "en general, des de l'abril, hem millorat, però l'agost ha frenat aquesta pujada". La pràctica desaparició del turisme ha estat el detonant d'aquesta pausa. Segons Canadell, hagués estat -en part- evitable: "Hem estat dos mesos i mig sense secretari de Salut", ha ressenyat el president de la Cambra. "Si s'hagués nomenat el mes de maig, molt probablement, aquells rebrots tan forts que vam tenir i no vam saber gestionar, ni sanitàriament ni comunicativament, haurien pogut ser molt diferents i tindríem una situació turística molt millor", ha opinat el dirigent. Com que l'agost ja ha passat i "malauradament no hi podem fer res", Canadell apunta a la campanya de Nadal per aspirar a "salvar els mobles i donar un mínim optimisme al sector" de cara als propers mesos.

Canadell, que ha reclamat l'activació dels mecanismes del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) mentre no arribin els fons europeus, ha insistit en el seu rebuig a la convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament, fruit de la possible inhabilitació del President de la Generalitat, Quim Torra, que aquest dimecres declarava al Tribunal Suprem. El cessament de Torra "per una pancarta" seria "totalment surrealista", segons Canadell, i la decisió d'anar a eleccions, "una irresponsabilitat" en plena pandèmia.