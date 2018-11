El cava diferenciarà les marques ‘premium’ de les bàsiques

Premium o bàsic. Són les noves denominacions que ha aprovat el Consell Regulador perquè el consumidor identifiqui quin és el cava de més qualitat i quin el de menys. Aquesta segregació s’aplicarà a partir del 2019, tot i que de moment encara no s’ha decidit com es visualitzarà. Segons el Consell Regulador, els caves premium tindran una normativa “més exigent” que la que tenen els reserva, els gran reserva i els de gran paratge, sense canviar els mesos de criança (que continuarà sent d’un mínim de 15), però establint altres normes, com que les vinyes només es dediquin a la Denominació d’Origen (DO) Cava o sobre les condicions d’extracció del most.

Un dels objectius d’aquesta divisió és que els caves que estan a la frontera de ser reserves facin un esforç perquè es puguin encabir en el segment premium. El nou president del Consell Regulador, Javier Pagès, va obrir ahir la porta a la possibilitat que “en un futur” en aquesta denominació s’indiquin zones d’origen o subzones més petites. Amb aquest anunci persegueix retenir dins de la DO els set caves del Penedès que aquest any han creat la marca Corpinnat i que han expressat obertament els seus dubtes sobre si seguir formant part de la DO. “Busquem una unitat del sector i és important que Corpinnat es quedi convençut que dins del cava té més futur”, va explicar el president del Consell Regulador.

Un altre objectiu que s’ha fixat la DO per a l’any que ve és garantir la qualitat. En aquest sentit, Pagès va insistir que s’ha de deixar clar que tot el que es digui a l’etiqueta estigui garantit (posterioment va matisar que això “actualment ja passa”). Alhora, el sector també preveu “triplicar o quadruplicar” els 800.000 euros que s’han invertit en comunicació i promoció aquest any. “Es treballarà amb un missatge propi que expressi el fet diferencial del cava”, va explicar Pagès.

Pel que fa a les vendes, tot i que de moment són una mica inferiors a les de l’any passat (-0,89%), la DO preveu tancar el 2018 igualant les xifres del 2017, quan es van superar els 252 milions d’ampolles, tot i que es podria facturar més: “Repetim les vendes en ampolla, però en tots els mercats hi ha hagut una revalorització del cava [augment del preu]”, va dir. Pagès va afirmar que el 2017 va ser “molt bon any” (hi va haver un creixement del 3%), després de tres anys de vendes estancades.

El mercat interior punxa

Els resultats s’igualaran gràcies a les vendes exteriors perquè les espanyoles, de moment, han baixat un 5% respecte al 2017, un percentatge que es preveu minimitzar en l’últim trimestre, quan, gràcies al Nadal, es registra més consum de cava. “El descens es deu al fet que el sector del consum a Espanya no està tan bé com l’any anterior i que hi ha hagut una pujada de preu del 4%, cosa que ha afectat el volum de vendes”, va assegurar Pagès. En l’àmbit internacional, el mercat principal continua sent Alemanya, seguit de Bèlgica -on ha baixat el volum de vendes d’ampolles però ha augmentat la revalorització-, el Regne Unit, els EUA i el Japó. Tanquen la llista dels deu primers països on més cava es ven el Japó, els Països Baixos, Suècia, Finlàndia i, finalment, Suïssa.

El president del Consell Regulador del Cava es va mostrar convençut que la irrupció del prosecco, l’escumós d’origen italià que arrasa en països com el Regne Unit o els Estats Units, no afectarà les vendes de cava del mercat interior. “Pot afectar les exteriors, però a Espanya no”, va dir. El prosecco -va afegir- no té la “rigorositat” del cava. Tot i la convicció de Pagès, Freixenet, que va començar a vendre prosecco fa més d’un any i va generar molta controvèrsia entre el sector, ha decidit que aquest Nadal el comercialitzarà també a Catalunya i Espanya.