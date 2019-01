Els taxistes tornen a col·lapsar la Gran Via perquè consideren massa tou el decret del Govern

El decret de la Generalitat per posar ordre en la guerra entre els taxistes i les aplicacions de transport com Uber i Cabify no ha estat suficient. El sector del taxi, encapçalat per l'associació Elite Taxi, ha decidit a la porta mateix del departament de Territori i Sostenibilitat convocar una vaga indefinida contra les mesures del Govern perquè les considera massa toves.

Com ja van acordar durant la vaga indefinida de l'estiu passat, que es va allargar vuit dies, els taxistes han tornat a col·lapsar la Gran Via de Barcelona en senyal de protesta. A dos quarts de tres de la tarda representants del sector ja anaven cap al centre de Barcelona en marxa lenta des de la graella de taxis de l'aeroport del Prat a la T2.

De moment, TMB ja ha desviat les línies d'autobusos que circulen per la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer Pau Claris i el carrer Comte d'Urgell, seguint les indicacions de la Guàrdia Urbana davant la protesta dels taxistes.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat aquest divendres un decret llei que obligarà les VTC a tenir un temps mínim de contractació de quinze minuts. Aquesta proposta no satisfà el sector del taxi, que ho considera "un insult" perquè esperava que el període temporal fos d'almenys sis hores, de manera que el model de negoci d'Uber i Cabify deixés de ser operatiu.