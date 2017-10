Els comerciants acusen la Delegació del govern espanyol de crear tensió

Xoc entre la Delegació del govern espanyol a Catalunya i algunes associacions de comerciants, després d'una reunió que s'ha celebrat aquest dimecres per analitzar l'impacte en el comerç de la situació política a Catalunya.

Després de la reunió, la Delegació ha remés un comunicat en què s'afirma que, segons han dit els comerciants, les vendes han caigut entre un 20% i un 30%.

"Volem desmentir les xifres que expressa la nota de la Delegació del govern", ha dit aquesta tarda Retail.cat, una de les associacions presents a la reunió, en un comunicat. A més, aquesta organització ha afegit que havien demanat al delegat del govern, Enric Millo, que rebaixés la tensió. "S’ha demanat al Delegat del govern que es rebaixi la tensió a Catalunya, i la nota que ha emès amb posterioritat a la reunió d’avui no contribueix a aquest objectiu", diu Retail.cat.

Aquesta organització considera un "error molt greu" el decret per promoure la fuga d'empreses i ha censurat les campanyes que l'afavoreixen, a la vegada que, segons han dit, han demanat a Millo que faci "una petició expressa perquè les empreses que han traslladat el domicili tornin a establir-lo a Catalunya al més aviat possible. També s'ha demanat que es condemnin les campanyes de boicot a productes i empreses catalanes.

Retail.cat reconeix un impacte en les vendes en la majoria de sectors, però assegura que no es pot generalitzar. A més, indica, hi ha altres factors que hi incideixen, com per exemple que entre l'1 de setembre i el 15 d'octubre d'enguany hi ha hagut dos dies menys de venda que en el mateix període de l'any passat. Les temperatures altes tampoc afavoreixen les vendes i, a més, l'any passat el Pilar va caure en dimecres i, per tant, no hi va haver pont com aquest any, que era dijous.

Segons la Delegació del governs espanyol, Millo a la reunió ha dit que la voluntat de l’executiu de Mariano Rajoy és posar en marxa les mesures necessàries perquè es recuperi la confiança en els sectors econòmics catalans.

A la reunió hi han participat representants de les associacions Comertia, Barcelona Oberta, Fundació Barcelona Comerç, Retail.cat, Cecot, Associació d’Apartaments Turístics i Amics del Passeig de Gràcia. També hi ha participat el president del grup popular a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández.