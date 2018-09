L’Estat assegura que pagarà 1.500 M€ a la Generalitat repartits en quatre anys

Acord entre el ministeri d'Hisenda i el Govern de la Generalitat. El vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, s'ha reunit aquesta tarda amb la secretària d'estat d'Hisenda, Inés Bardón, i la secretària d'estat de Pressupostos, María José Gualda, en la comissió mixta que deriva de les reunions bilaterals que s'han reprès des que Pedro Sánchez ha arribat al govern. A última hora, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha afegit a la trobada.

Aragonès arribava a la reunió amb una llista de reclamacions per valor de 7.606 milions d'euros en deutes pendents i promeses incomplertes. D'aquestes, ha aconseguit el compromís que l'Estat pagui durant els propers quatre anys el deute corresponent a la disposició addicional tercera del 2008 (759 milions d'euros) i de 700 milions per al finançament dels Mossos d'Esquadra.



L'Estat s'ha compromès a pagar-los durant els propers quatre anys i a incloure'n una part als pressupostos generals de l'Estat del 2019. Concretament, s'inclourien als pressupostos de l'any que ve 350 milions: 200 milions d'euros referents a la disposició addicional tercera i 150 corresponents als Mossos. Així ho ha explicat quan ha sortit de la reunió el vicepresident Pere Aragonès. A més, l'Estat també s'ha compromès, sempre segons Aragonès, a convertir en deute de curt (inferior a un any) a llarg termini un total de 2.773 milions d'euros. El vicepresident català ha explicat que la ministra d'Hisenda s'ha compromès a aprovar-ho en el proper consell de ministres.

Cal recordar que la disposició addicional tercera és aquella per la qual l'Estat es compromet a invertir a Catalunya l'equivalent al seu pes en el PIB espanyol. Inclou aspectes com infraestructures i és precisament la que inclou la creació de la comissió bilateral que n'ha de garantir el compliment. Precisament Aragonès ha remarcat que feia set anys que aquesta comissió no es reunia. "Ha estat una reunió intensa i s'ha arribat a alguns acords. Estarem molt pendents del compliment d'aquests acords perquè tenim l'experiència d'incompliments en altres ocasions", ha subratllat Aragonès. L'altre compromís que s'emporta la Generalitat és que aquesta comissió es torni a reunir per parlar de la resta de qüestions. El govern català, però, no es compromet ni a acudir al proper Consell de Política Fiscal i Financera ni que aquests acords impliquin el suport als pressupostos generals de l'Estat del PSOE: "Això ho han de decidir els grups parlamentaris al Congrés".

D'on surten aquests 7.606 milions que calcula el Govern de la Generalitat?

583 milions d'euros de finançament dels Mossos d'Esquadra (2010-2017)

759 milions de la disposició addicional del 2008

2.941 milions pel deute contret en compliment de la disposició entre el 2009 i el 2013

2.871 milions per l'aplicació de la llei de dependència

412 milions derivats del canvi de la recaptació de l'IVA del 2017

2,9 milions per la falta de finançament de nous òrgans judicials

28 milions per pagaments pendents dels fons de cohesió sanitària i de garantia agrària.

Una altra de les peticions recurrents de la Generalitat és la possibilitat de tornar als mercats i abandonar el FLA. Aquesta és una altra de les reclamacions que Aragonès ha posat sobre la taula de negociació amb el ministeri d'Hisenda. La voluntat de la Generalitat és abandonar el FLA al més aviat possible i poder tornar a vendre deute als mercats internacionals. Però per fer-ho necessita l'autorització de l'Estat. En aquest sentit, només s'ha arribat a l'acord de refinançar aquests 2.773 milions d'euros. Sobre la reestructuració del deute, Aragonès ha reiterat que "és rellevant perquè les agències de ràting ho tenen en compte".