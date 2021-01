Les comunitats hauran de retre comptes de la gestió dels fons europeus

Les comunitats autònomes hauran de retre comptes davant el govern espanyol, i aquest després a Brussel·les, sobre la gestió i l'ús que facin dels fons europeus antipandèmia. Així ho ha explicat aquest dijous el secretari d'Economia i G-20, Manuel de la Rocha, que ha detallat que s'establirà un "seguiment exhaustiu per conèixer els objectius dels fons, els criteris amb els quals es faran les inversions i els terminis" per veure si les comunitats compleixen amb la funció dels diners.



En un acte organitzat per Esade, De la Rocha ha explicat que, per bé que les comunitats podran llançar els seus propis projectes sobre aquelles matèries en què tenen competències (educació o habitatge, per exemple), el mecanisme no deixa d'estar subjecte a un pla nacional. De fet, el govern espanyol està dissenyant un mecanisme d'incentius positius i negatius per garantir que les comunitats autònomes executin amb eficàcia els fons que Europa ha assignat a Espanya, un total de 140.000 milions, 72.000 milions dels quals l'Estat ha promès "mobilitzar en tres anys". D'aquest total, De la Rocha ha anticipat que esperen rebre els primers diners entre els mesos de "juny i juliol", en concret, un avançament del 13%, ha apuntat.

Les comunitats en gestionaran aproximadament un 50%, com havia explicat el govern amb anterioritat. Al seu torn, el secretari d'Economia i un dels coordinadors des de la Moncloa de la gestió del mannà europeu ha enviat un missatge a les regions perquè aprovin normatives per agilitzar l'accés dels fons per part d'empreses i organitzacions. De fet, aquest dijous s'ha constituït la conferència sectorial entre el ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes, en el cas de Catalunya hi ha assistit telemàticament el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, que ha demanat més "cogovernança" en la gestió, han apuntat fonts de la Generalitat a l'ARA. La comissió ha de servir perquè les comunitats i l'executiu central "coordinin" el repartiment dels fons. Durant la reunió d'aquesta tarda, que ha durat més de quatre hores, algunes comunitats, entre elles Catalunya, han traslladat al ministeri d'Hisenda modificar l'article 13 del Consell de Política Fiscal (CPFF) i Financera perquè l'Estat no tingui tant de pes a l'hora de votar i prendre decisions. Fonts de la Generalitat expliquen a l'ARA que el ministeri "s'ha compromès a canviar-ho".

Però el procés per a les comunitats no és excepcional. De la Rocha també ha explicat que el govern haurà de passar dos exàmens l'any davant la Comissió Europea per veure si es compleix amb la gestió dels fons i les reformes. "Els diners van subjectes al compliment de les fites, i això s'aplica a tothom", ha dit. Entre elles, dins el paquet de mesures laborals enviat a Brussel·les, al qual ha tingut accés l'ARA, el govern central estudia crear un fons amb aportacions públiques, d'empreses i de treballadors per finançar les prestacions i compensar cotitzacions dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com una mesura permanent.

En tot cas, De la Rocha ha volgut deixar clar que aquests fons europeus arribaran a "tothom". "Això no es fa perquè quatre grans empreses s'emportin els diners", ha dit. Amb l'objectiu de traslladar tranquil·litat a la petita i mitjana empresa, De la Rocha ha apuntat que els ministeris també obriran convocatòries específiques per a pimes i petit comerç. Sigui com sigui, hi haurà dos pilars principals, el de la transició ecològica (37% del total dels fons) i el de la digitalització (20%), que captaran la major part dels diners.