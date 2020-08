La concessionària dels túnels de Vallvidrera i el Cadí augmenta el benefici un 4% el 2019

L'empresa que gestiona els túnels del Cadí i Vallvidrera va tancar el 2019 amb un benefici de 21,7 milions d'euros, un 4% més que l'any anterior, segons els comptes anuals de la companyia publicats al registre mercantil. Pel que fa a la facturació, també va créixer, però a un ritme més baix, del 2,5%, fins als 63,5 milions d'euros.

L'empresa va aprofitar el creixement per incrementar també els dividends. Mentre que el 2019 va dedicar 9,4 milions a la retribució dels accionistes, el 2020 la xifra va pujar fins als 10,1 milions d'euros, gairebé un 7% més. L'exercici anterior la concessionària va reduir notablement el seu deute amb creditors, des dels 7,1 milions fins als 4,9 milions, mentre augmentava dels 3,9 als 4,2 milions d'euros les seves obligacions amb les entitats bancàries.

Túnels de Barcelona i Cadí Concessionària de la Generalitat –el nom oficial de l'empresa– és propietat del grup Abertis i del banc francès Crédit Agricole, després que, a principis d'aquest any, comprés el 49,99% de les accions de la concessionària al fons d'inversió també francès Ardian. El 50,01% dels títols de la companyia continua en mans d'Abertis, ara controlada en un 99% per la italiana Atlantia, de la família Benetton, i la constructora espanyola ACS, presidida per Florentino Pérez.

L'empresa gestiona dos trams diferents. D'una banda, els túnels de Vallvidrera, que connecten la ciutat de Barcelona amb el Vallès Occidental travessant la serra de Collserola, i, de l'altra, el túnel del Cadí. Aquest últim, que uneix el Berguedà amb la Cerdanya per la serra del Moixeró, té el peatge més car d'Espanya, mentre que el de Vallvidrera és el segon.

En total, es tracta d'una concessió de només 29,7 quilòmetres en el cas del tram del Cadí i de 16,7 quilòmetres en el de Barcelona. El 2012, amb la tresoreria molt tensionada per la caiguda de la recaptació i l'augment de la despesa per la crisi econòmica, el govern d'Artur Mas va decidir privatitzar la gestió de les dues infraestructures tot mantenint-ne la propietat. La Generalitat va vendre la concessió per 430 milions d'euros, dels quals va cobrar-ne 309 i la resta els rebrà quan expiri el contracte.

Inicialment la concessionària estava participada en un 35% per Abertis i en un 65% pel banc brasiler BTG Pactual, però l'entitat sud-americana va vendre la seva part a Ardian el 2014 i, un any més tard, Abertis va comprar un 15,01% a Ardian amb l'objectiu d'aconseguir tenir majoria.

Abertis –que ha presentat dos ERO aquest any– gestiona diversos trams d'autopista catalans, alguns dels quals –per exemple l'AP-7 i l'AP-2– han d'expirar en els pròxims mesos. La multinacional catalana estudia si podrà allargar aquestes concessions gràcies al decret aprovat recentment pel govern espanyol per compensar les concessionàries per la caiguda del trànsit durant les setmanes de confinament.