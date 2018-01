Els concessionaris de cotxes es preparen per a la gran retallada

Reforçar les aliances amb les grans operadores i empreses de telecomunicacions per sobreviure a la revolució digital. Aquesta és la recomanació principal que ha fet en l’última setmana l’auditora KPMG al sector de l’automòbil, per al qual pronostica un futur complicat durant la pròxima dècada. Segons l’últim estudi de l’auditora, l’Informe Global sobre Automoció 2018, entre el 30% i el 50% dels concessionaris físics actuals podrien desaparèixer durant els pròxims vuit anys fruit d’un canvi tecnològic que, igual que en altres sectors, també farà variar profundament els hàbits de consum.

L’estudi, que es basa en una enquesta a un miler d’executius del sector i a més de 2.000 clients, constata que el 56% dels directius de l’automoció està “molt segur” que el nombre de comerços minoristes -és a dir, de botigues físiques- tal com els coneixem avui, caurà. “Els patrons de mobilitat estan canviant”, assegura l’informe, i els clients demanen un altre model.

“Actualment ja veiem que el client no va a la concessió per veure els models i decidir, ara ja hi arriben amb el cotxe après i decidit; només passen pel concessionari per acabar de confirmar i pactar el preu final”, explica Francisco Roger, soci responsable d’automoció de KPMG. Roger afegeix que el que busca el client “és més aviat l’experiència de compra; provar el vehicle, la postvenda o complementar-lo amb altres serveis”.

L’expert també recorda que aquest canvi no és nou per al sector, perquè la crisi ja ha fet desaparèixer la meitat de les concessions d’automòbil a Espanya. “N’hi havia més de 4.000 i ara en queden 2.300 a tot l’Estat”, afirma Francisco Roger, que matisa que la desaparició de més locals no serà per “tancaments” sinó per una “reconversió” del sector. “Potser hi haurà menys punts de venda però seran més grans”, vaticina. Un fenomen similar al que la banca vaticina per a les sucursals.

Els venedors de vehicles hi estan d’acord. Segons el president de l’associació de venedors Ganvam, Lorenzo Vidal, és “innegable” que els concessionaris canviaran: “És evident que estem en un moment de trencament i de canvi; d’incertesa i d’oportunitat; i els punts de venda tal com els coneixem ara hauran de canviar”, coincideix Vidal. El president dels venedors de cotxes, però, admet que encara no és clar cap on va la reconversió. “Pren importància el canal de vendes per internet, però encara no hi ha cap país ni sector que tingui clar com serà el canvi que ve”.

Impacte sobre els treballadors

Sigui com sigui, el canvi tindrà efectes sobre els llocs de treball actuals. Tot i que l’informe de KPMG no dona dades concretes de l’impacte laboral, Roger assegura que “qualsevol reconversió acaba afectant també els llocs de treball, i aquesta vegada no serà diferent”. De fet, el sector apunta que el canvi ja ha començat. “Hi ha molts inversors estrangers, sobretot americans o japonesos, que estan desembarcant a Espanya i quedant-se les concessions més petites”, admeten fonts del sector. Per a Vidal, l’impacte no té per què ser negatiu: “¿Desapareixeran llocs de treball? Sí, però també n’apareixeran de nous”.

Un altre dels factors clau per als llocs de treball serà el nivell de competitivitat d’Europa. L’estudi conclou que els directius del sector pensen que el Vell Continent (que ara representa el 16% de la fabricació de vehicles a tot el món) “podria quedar-se enrere” i passar a representar només un 5% de la fabricació mundial el 2030. “Això no vol dir que a Europa es fabricaran menys cotxes que ara -matisa Roger-, sinó que si al món es passen de fabricar els 100 milions de vehicles a l’any actuals a 140 milions el 2030, cap d’aquests 40 milions nous es fabricarà a Europa; es faran sobretot a l’Àsia, l’Índia i al centre i el sud d’Amèrica”.

Per tot plegat Roger afirma que “Europa no pot abaixar la guàrdia en competitivitat”. Malgrat tot, les dades de l’informe fan pensar a KPMG que “si les fàbriques espanyoles continuen millorant i adaptant-se no hi ha res a témer”.

La ciberseguretat entra al sector

La tendència cap al cotxe connectat i autònom farà que els sistemes de seguretat també suposin un nou repte per al sector de l’automoció. L’informe destaca que, en conjunt, els 50 grans fabricants d’automòbils només representen un 20% de la capitalització borsària de les 15 empreses tecnològiques més grans.

“Això és preocupant”, assegura el president de Ganvam, perquè “representa que les automobilístiques tenen poc poder de decisió sobre les tecnològiques i això vol dir que es queden enrere” en un mercat que acabaran compartint.

Per això, KPMG remarca la importància de les aliances entre automobilístiques i tecnològiques, sobretot amb les operadores de telefonia. “Tant pel control de les dades com per la seguretat dels vehicles”, un aspecte que, quan falla, malmet essencialment la marca de vehicles.