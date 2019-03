Un jutge condemna Zara per "discriminació per sexe" per canviar el lloc de treball a empleades amb reducció de jornada

Un jutge d'Almeria ha considerat que hi va haver "discriminació per raó de sexe" en la decisió empresarial sobre unes treballadores de Zara –filial del gegant tèxtil Inditex– a les quals va canviar de centre de treball "exclusivament" pel fet de tenir jornada laboral reduïda per motius de guarda legal de fills menors d'edat. Les empleades van rebre l'opció d'acceptar el canvi de lloc de feina, la renúncia als seus drets o l'acomiadament, segons informa Europa Press.

El titular del jutjat social número 3 d'Almeria entén que la decisió empresarial no va ser només "discriminatòria" sinó que, a més, va poder suposar una "represàlia" pel fet que les empleades no acceptessin les condicions imposades per poder treballar en una nova botiga, per la qual cosa haurien sigut "castigades" traslladant-les "a un centre que es troba a 25 quilòmetres del seu domicili".

Zara recorrerà la sentència, que declara nul·la la decisió de la companyia de moda arran de la demanda posada pel sindicat CSIF. El tribunal, a més, obliga l'empresa a reinstaurar a les treballadores les mateixes condicions de feina i la condemna a pagar-los 6.250 euros a cadascuna d'elles com a indemnització per danys i perjudicis.

Els fets van tenir lloc l'octubre de l'any passat, quan Zara va anunciar el tancament de la seva botiga al centre comercial Mediterráneo de la ciutat andalusa i obrir-ne una de nova al centre comercial Torrecárdenas, ubicada a menys de dos quilòmetres de distància del primer.