El govern espanyol aprova la moratòria d'impostos per a pimes i autònoms fins al 20 de maig

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en el consell de ministres l'ampliació del termini del pagament d'impostos per part de pimes i autònoms. La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ja va avançar divendres passat aquesta mesura, que contempla que els impostos que s'havien de presentar abans del 20 d'abril s'ajornin un mes, fins al 20 de maig. La setmana que ve acabava el termini per presentar la liquidació de l'IVA del primer trimestre i també els pagaments fraccionats de l'IRPF i de l'impost de societats. Segons ha explicat Montero en roda de premsa, s'hi podran les empreses i autònoms que facturin 600.000 euros anuals, el que es tradueix, ha explicat, en 3,4 milions de contribuents que han de presentar la declaració tributària aquest mes d'abril. La moratòria facilitarà el compliment de les obligacions tributàries d'autònoms i pimes i injectarà 3.558 milions d'euros de liquiditat a aquests col·lecitius.

La mesura aprovada aquest dimarts se suma a les que ja va aprovar l'executiu espanyol a finals de març després de les crítiques per part dels autònoms. Així, la Moncloa va ajornar sis mesos les quotes de la Seguretat Social per als mesos de maig, juny i juliol. De tota manera, el govern espanyol no ha perdonat el pagament de la quota dels autònoms durant els mesos que no puguin facturar per les restriccions de la crisi sanitària, sinó que el ha fet ha estat donar més temps per pagar-la.

Aquest dimarts, Montero també ha actualitzat les dades respecte a les mesures econòmiques que va adoptar el govern fa dues setmanes. Així, ha explicat, per exemple, que un total de 931.000 autònoms han demanat la prestació a la Seguretat Social pel cessament o descens d'activitat, dels quals 780.000 ja han rebut el vist-i-plau i la ministra ha assegurat que aquest divendres rebran l'ajuda. A més, Montero també ha explicat que un total de 63.676 empreses -que afecten 807.000 treballadors- s'han acollit a l'ajornament de les quotes socials. També ho han fet 28.619 autònoms. Finalment, la ministra també ha explicat que un total de 396.614 autònoms i empreses amb treballadors afectats per un ERTO han quedat exonerats d'abonar cotitzacions socials a la Seguretat Social.

D'altra banda, l'executiu espanyol també ha aprovat un augment del sostre de despesa del ministeri de Transports perquè pugui fer front a les ajudes al lloguer d'habitatge aprovades per a les persones que tenen dificultats per pagar la renda arran de la crisi del coronavirus. Aquest dilluns, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ja ho va avançar en roda de premsa. Aquesta mesura, segons Ábalos, beneficiarà unes 450.000 persones i es vehicularà a través del pla estatal de l'habitatge, que gestionen les comunitats autònomes i els ajuntaments. En total, Montero ha explicat que preveuen atorgar 1.200 milions d'euros en aquest tipus de préstecs.