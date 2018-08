"Amb C de constructor, amb C de cuinera", la publicitat de Carrefour Argentina que ha encès les xarxes

"Amb C de campió" i "Amb C de cuinera". Això diu la campanya publicitària que ha encès les xarxes socials i ha fet esclatar els usuaris contra l'empresa Carrefour a l'Argentina. En el marc del Dia del Nen, una festivitat que celebren els argentins el segon cap de setmana d'agost, la cadena de supermercats va idear una publicitat amb l'objectiu de promocionar les joguines que oferien des dels centres. La iniciativa, que també té la variant "Amb C de constructor" i "Amb C de coqueta", ha indignat els tuitaires perquè perpetua uns estereotips de gènere sexistes.







Des del compte oficial de Twitter de la cadena a l'Argentina han demanat disculpes per la campanya que s'està difonent "en algunes de les sucursals" i han explicat que es tracta d'un error que "de cap manera representa el que pensa i fa" l'empresa en "matèria de diversitat". També han anunciat que ja estan retirant les polèmiques imatges dels establiments.