Els contractistes alerten de l'incompliment crònic de les inversions promeses als pressupostos

El president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, ha alertat aquest dimarts de l'incompliment "crònic" per part dels governs de l'Estat de les inversions previstes en els pressupostos generals de l'Estat.

Llansó, que ha destacat, no obstant això, que seria bo que s'aprovessin els pressupostos tant de l'Estat com de la Generalitat, ha ressaltat que la inversió de l'Estat liquidada els últims 10 anys tot just arriba al 74% del que s'havia pressupostat.

Per tant, ha indicat, en inversió "de forma constant estem per sota no només del que diu l'Estatut sinó fins i tot del que s'ha pressupostat". En aquest sentit, ha defensat que la inversió estatal a Catalunya hauria de ser superior als 2.052 milions que preveuen els pressupostos aprovats pel govern de Pedro Sánchez, "no perquè ho digui l'Estatut, sinó perquè Catalunya ho mereix".

Segons Llansó, aquests incompliments els fan tots els governs. En aquest sentit, ha recordat la denominada 'pluja de milions' que va anunciar Mariano Rajoy el març del 2017, de 4.200 milions d'euros per a Catalunya en quatre anys. Això comportaria que la inversió de l'Estat a Catalunya l'any passat hagués sigut d'uns 1.050 milions, quan realment només es van licitar 252 milions.

El president de la Cambra ha indicat que la inversió real i la licitació no han de coincidir exactament, però és molt difícil superar 1.000 milions d'inversió licitant només per valor de 252 milions. A més, ha recordat que, segons les dades de la Intervenció General de l'Estat, el primer semestre del 2018 només s'havia executat el 24% de les inversions previstes.

Llansó ha recordat, a més, que hi ha moltes inversions que es van arrossegant d'un pressupost a l'altre, com és el cas de la variant de Vallirana, que es va licitar el 2002 i es va adjudicar el 2003 i que, tot i això, continua sortint als pressupostos per al 2019 perquè no s'ha acabat.

El president de la patronal de constructores no s'ha volgut pronunciar sobre si els partits han de donar suport als pressupostos, però sí que ha destacat que seria bo que Catalunya i Espanya tinguessin els comptes aprovats i ha reconegut que la promesa d'inversió per part de Pedro Sánchez obeeix "a l'esforç per aconseguir prou suport".

Baixa licitació

Llansó ha presentat l'informe de la CCOC sobre la licitació d'obres i serveis el 2018. En total, la licitació publicada ha augmentat un 1%, en passar de 1.655,6 milions d'euros el 2017 a 1.671,2 milions el 2018, bàsicament per l'impuls dels ajuntaments, on hi haurà eleccions el pròxim mes de maig.

540x336

De fet, els municipis, amb 1.062,6 milions, han sigut l'administració que més obra ha tret a licitació. En canvi, la Generalitat ha licitat un 14% menys i s'ha quedat en 356,1 milions, malgrat que Llansó ha justificat l'administració catalana dient que fa el que pot. Per la seva banda, la licitació de l'Estat ha augmentat un 16%, però continua sent l'administració que menys obra licita, només 252,5 milions el 2018.

Segons Llansó, el total d'obra licitada per les administracions a Catalunya continua encara molt per sota d'abans de la crisi, ja que és menys de la meitat de la licitació mitjana dels últims 20 anys.