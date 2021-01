Les cooperatives Abacus i Som ultimen la fusió

Les dues principals cooperatives en els àmbits educatiu i cultural de Catalunya, Abacus i Som (anteriorment anomenada Cultura 03), estan enllestint la fusió, un projecte en què fa més d’un any que treballen. Segons ha pogut saber l’ARA, va ser aprovada pels seus consells rectors al desembre i està previst que les seves assemblees generals hi donin el vistiplau definitiu al juny. El nom de la cooperativa resultant de la fusió serà Som Abacus i comptarà amb prop de 700 socis treballadors: Abacus n’aportarà gairebé 600 i Som un centenar més. El 2019 les dues entitats juntes es van acostar a una facturació de 100 milions d’euros (86,8 milions d’Abacus i més de 10 milions de Som).

Seguint la mateixa estructura que actualment té la cooperativa educativa, el pes de l’òrgan de govern el continuarà portant el soci consumidor (un 60%), mentre que el 40% restant serà dels socis treballadors. Segons fonts coneixedores de la fusió, el pas que fan les dues cooperatives és el que estan duent a terme la majoria d’empreses de distribució de continguts. A escala molt més gran, per exemple, Netflix va passar de la distribució a crear continguts. Les mateixes fonts deixen clar que les dues cooperatives són complementàries i que Abacus es continuarà centrant en la venda de continguts educatius i culturals mentre que Som en crearà.

¿Com quedarà el consell rector de la nova cooperativa? Les fonts deixen clar que Abacus, que és nou vegades més gran que Som, hi tindrà més pes, però no concreten quant.

Un milió de socis

Abacus va néixer l’any 1968 i va tancar el 2019 -últimes dades disponibles- amb una facturació de 86,8 milions, una xifra lleugerament inferior a la del 2018, que va ser de 88,2 milions d’euros. L’ebitda (el benefici abans d’impostos, interessos i altres conceptes) va assolir poc més de 4 milions d’euros, mentre que el benefici net va ser de 114.000 euros i les inversions fetes van arribar als 3,8 milions d’euros. Segons la seva memòria, el 2019 la cooperativa comptava amb prop d’un milió de socis consumidors (959.665) i amb 579 socis treballadors. Manté 48 botigues a Catalunya que, com la resta del sector, han patit les conseqüències de la pandèmia del coronavirus i s’han vist obligades majoritàriament a tancar gairebé cinc mesos l’últim any. El seu director general és Miquel Àngel Oliva, i la seva presidenta, Maravillas Rojo.

Pel que fa a Som, centrat en la producció de continguts culturals, editorials i audiovisuals, va néixer el 2003. Entre les principals capçaleres disposa de Sàpiens, Petit Sàpiens, Cuina i Descobrir. També té les editorials Ara Llibres, la Bernat Metge i Amsterdam. Segons la seva web, disposa d’una plantilla de 85 treballadors, 52 dels quals són socis, i té 40.000 subscriptors.

El seu consell rector està presidit per Jordi Creus i el director general és Oriol Soler. El 2019 la cooperativa va obtenir uns ingressos de més de 10 milions d’euros.

La digitalització, el gran repte

Som Abacus ja ha elaborat un primer esborrany del seu pla de treball per a aquesta nova etapa, que preveu executar fins al 2026 i que té com a gran objectiu la digitalització. Està format per quatre grans projectes que suposaran una inversió de 21,6 milions d’euros, la meitat dels quals la cooperativa espera aconseguir-los a través de fons europeus. El primer gran projecte és la creació d’una plataforma digital de continguts exclusius, tant del món educatiu com del cultural. L’objectiu és aconseguir 200.000 subscriptors l’any 2025 i s’hi destinaran 5,5 milions d’euros.

Som Abacus també vol crear un instrument de gestió de la base de dades, en la qual invertirà 4,2 milions. La tercera línia de treball passarà per millorar l’experiència de compra i és la que obtindrà més pressupost: 6,6 milions. L’últim projecte serà millorar la logística i la distribució: per fer-ho s’hi invertiran 5,2 milions d’euros.

L’objectiu final és doblar la facturació actual, és a dir, assolir els 200 milions d’euros potenciant sobretot el canal online i la creació de continguts. De fet, aquesta ha sigut una de les principals inversions que ha fet Abacus en els últims anys i que la crisi del covid-19 ha demostrat que era imprescindible.