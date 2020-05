El comerç celebra la proposta de desconfinament del Govern i la restauració vol que l’Estat la rebutgi

Les entitats de comerciants van celebrar ahir la proposta del Govern d’aplicar una “fase 0 avançada” a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana que els permeti atendre els clients sense demanar cita prèvia. “Ja hem demostrat que sabem ser llocs de compra segurs”, va afirmar Roger Gaspa, president de Foment Comerç. Des de la patronal del sector van admetre que és “un bon pas”, però van insistir en la necessitat d’accelerar l’entrada a la fase 1 per evitar que més negocis tanquin de manera definitiva. Gaspa va recordar que a la capital catalana i l’àrea metropolitana hi ha molts comerços de més de 400 metres quadrats que encara no han pogut apujar la persiana des que es va declarar l’estat d’alarma.

En aquest sentit, va reivindicar que els comerciants han seguit les pautes d’higiene marcades pel ministeri de Salut durant la fase 0 i no s’han produït aglomeracions als locals. El sector ja es va revoltar aquesta setmana contra el govern espanyol per la prohibició de les rebaixes. L’agrupació Barcelona Comerç també va assegurar a l’ACN que valora molt positivament la mesura i confia que serveixi per evitar el tancament d’establiments que estaven “al límit”. La mateixa associació recorda que els comerciants que han pogut obrir aquests últims dies han mantingut una “actitud responsable” i assegura que, en cas que es puguin reobrir més botigues, tots els establiments prendran les mesures de seguretat adequades.

Precisament l’entitat va expressar ahir que havia començat a observar un degoteig de botigues que es veien obligades a cessar la seva activitat comercial. “Pràcticament dos mesos de comerços tancats, zero ingressos i pagaments de lloguers, subministraments i quotes de la seguretat social han deixat els calaixos buits”, va lamentar el president de l’associació, Salva Vendrell. En canvi, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, va titllar de “greu error” el pla que la Generalitat proposarà al ministeri de Sanitat i que continuarà deixant les terrasses tancades. “Demanem al Govern que reflexioni, rectifiqui i no condemni Barcelona a retardar un retorn a l’activitat econòmica que és imprescindible”, va insistir. De la mateixa manera, també va demanar al govern espanyol que “no accepti” una proposta “molt perjudicial per als interessos de la ciutat”. “No es pot permetre que el virus guanyi una altra batalla”, va afegir.