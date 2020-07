Les prestacions per ERTO cauen un 38% al juny

La reobertura de locals i comerços, així com la tornada a l'activitat de molts treballadors, també ha tingut un impacte en les prestacions públiques que el Servei Públic d'Ocupació Estatal ( SEPE) ha abonat al juny. Pel que fa a les prestacions en concepte d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que s'han concedit el mes de juny, sumen 2.055 milions d'euros, la quantitat més baixa des del principi de la crisi sanitària. Això significa un 38% menys que el mes de maig, quan aquestes prestacions van sumar 3.318 milions d'euros, segons ha fet públic aquest dilluns el ministeri de Treball.

Segons el SEPE, durant el mes de juny 2.840.735 persones afectades per ERTOs s'han beneficiat d'una ajuda pública. Són 546.545 persones menys que les que hi constaven al maig. El servei d'ocupació ho vincula al fet que molts treballadors han tornat a la seva activitat laboral després de la reactivació d'empreses durant la desescalada. En total, des que l'Estat va regular els ERTO –ara prorrogats fins al 30 de setembre–, les prestacions que s'han donat als treballadors per expedients de regulació temporal sumen 8.091 milions d'euros.

Pel que fa a les prestacions no derivades dels ERTO, han significat un total de 2.059 milions d'euros. D'una banda, les prestacions dels treballadors desocupats sumen un total de 1.414 milions d'euros, mentre que en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social el servei ha abonat 645,7 milions d'euros. En total, el SEPE ha pagat aquest mes de juny prestacions a 5.129.620 persones, un 55% de les quals en situació d'ERTO.

El sostre del maig

El nivell màxim de despesa en prestacions públiques es va assolir al maig, quan es van enfilar fins als 5.507 milions d'euros. Ara, aquest mes de juny, s' han reduït fins a 4.115 milions d'euros, cosa que significa 1.392 milions d'euros menys en comparació amb el mes anterior. Fonts del ministeri van expressar la confiança que aquest retrocés sigui la tendència dels pròxims mesos amb la reincorporació de persones a l'activitat laboral i que ara encara estan en situació d'ERTO.