Els sindicats exigeixen que no es facin retallades i es reforci el sector públic

En el Primer de Maig més atípic que mai s'ha celebrat fins ara, a causa del confinament pel covid-19, els sindicats majoritaris CCOO i UGT han exigit que no s'usi la crisi per fer retallades. "Les retallades maten i s'estan emportant vides", ha dit el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco. "La porta de sortida no pot ser la pobresa", ha insistit el seu homòleg d'UGT, Camil Ros.

Els dos líders sindicals han pronunciat un discurs davant de l'Hospital del Mar per homenatjar els treballadors dels serveis essencials, que són els que han seguit treballant des del primer dia que va arribar la pandèmia. Els sindicats també han fet una crida perquè es reforci el sector públic, per garantir un ingrés mínim vital perquè tothom pugui arribar a final de mes i perquè es mantinguin les mesures excepcionals dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Entre aquestes mesures hi ha l'exoneració de les quotes de la Seguretat Social per a les empreses de menys de 50 empleats i del pagament d'un 25% per a les que superen aquesta plantilla o l'obligatorietat de les companyies de mantenir els treballadors inclosos en ERTOs durant 6 mesos un cop es reprengui l'activitat. "Hem de ser capaços de posar en valor els serveis públics, essencials i el treball digne", ha insistit el secretari general de CCOO, Javier Pacheco.

Els sindicats tenen previst dur a terme durant tot el dia una mobilització virtual per les xarxes, on fan una crida perquè els usuaris pengin fotografies o vídeos reclamant els seus drets laborals i utilitzant els hashtags #JoSocPrimerDeMaig i #1deMaig, tant en català com en castellà. Quan acabi la jornada comptabilitzaran la participació a través de la utilització d’aquests hashtags.

La celebració del Dia del Treball ve marcada pel 29% de la població activa –és a dir, els catalans majors d’edat que estan en disposició de treballar– que actualment està a l’atur o bé sotmesa a un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a causa de la crisi del coronavirus.