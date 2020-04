Moncloa, sindicats i patronals estudien modificar els horaris laborals per evitar les hores punta

El govern espanyol treballa en una sèrie de possibles escenaris per a la desescalada del confinament provocat per la pandèmia del coronavirus: l'anomenat retorn a una "nova normalitat". Una d'aquestes opcions que té la Moncloa sobre la taula passa per modificar els horaris laborals dels treballadors. Així, pretenen difuminar les hores punta i disminuir el risc de contagi de coronavirus al transport públic. Aquest àmbit patirà un "important nivell d'estrès, sobretot a les grans ciutats", segons ha assegurat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

És una de les mesures que inclou el pla desgranat per Ábalos en una compareixença a la comissió sectorial del seu ram, al Congrés de Diputats. El ministre ha parlat de "decalatge" dels horaris de feina. A la pràctica, desplaçar-los durant el dia per fer que no coincideixin grans masses de treballadors a les hores tradicionals d'entrada i de sortida. La mesura s'està treballant amb patronals i sindicats, segons ha confirmat una portaveu del ministeri de Treball a l'ARA, que també apunta que, sent una proposta amb tantes ramificacions normatives, està sobre la taula de diversos ministeris. A part, Ábalos ha explicat que es treballa coordinadament amb comunitats autònomes i consorcis de transport.

Un altre dels elements que preveu el ministeri de Transports és fer controls d'accés a les estacions. Això, sumat a un augment de l'oferta de transport públic, hauria de servir per evitar escenes de col·lapse a andanes, combois i busos. Ábalos ha afirmat que s'impulsaran alternatives entre les diferents modalitats de transport i també altres de caràcter individual. En coordinació amb els altres ministeris, es buscarà la consolidació del teletreball allà on sigui possible. Tot plegat, amb l'objectiu d'assolir "nivells d'activitat equivalents als anteriors a la pandèmia, però amb xifres de mobilitat més reduïdes".

La construcció, sector clau per a la recuperació econòmica

Ábalos també ha incidit en l'habitatge. S'ha mostrat convençut que el sector de la construcció serà un dels puntals de la recuperació econòmica posterior a la crisi del covid-19: "Promou un dret constitucional, com és el de l'habitatge, i mou l'economia", ha dit. A part, ha anunciat que aquesta setmana transferirà a les autonomies els 100 milions d'euros extra destinats a ajudes al lloguer. Ha reconegut que la part que pertoca a Catalunya, 14,5 milions, és "insuficient", però ha recordat que es tracta d'un reforç de l'Estat a una competència autonòmica i que aquesta xifra correspon únicament a la dotació extraordinària: "S'han de sumar als 52 milions del fons ordinari", ha apuntat davant les crítiques de JxCat: el diputat Ferran Bel s'ha queixat que els 14,5 milions que pertoquen a Catalunya no cobreixen ni les sol·licituds de subsidi que l'any passat es van deixar sense resoldre.

Ábalos també ha anunciat que aquesta setmana se signarà un conveni amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) perquè els avals per als ciutadans que no puguin pagar el lloguer es puguin demanar amb caràcter retroactiu, fins a l'1 d'abril. És una línia dotada amb 1.200 milions d'euros. Els arrendataris que sol·licitin avals per cobrir fins a sis mensualitats del lloguer podran tornar els diners en un termini de sis anys, ampliable a deu, sense interessos.

A part, el ministre ha assegurat que no vol suspendre inversions d'obra pública, però que caldrà avaluar la situació econòmica del govern espanyol abans d'emetre una conclusió clara. Ábalos ha afirmat que li preocupa especialment la recuperació econòmica dels sectors de l'aviació comercial (motiu pel qual no ha descartat un allargament dels ERTO i un programa d'ajudes públiques) i del transport discrecional per carretera (com ara les sortides de l'Imserso).