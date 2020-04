La UE torna a ajornar la resposta econòmica a la crisi

L'economia de la zona euro podria caure un 15% a causa de la pandèmia de coronavirus. Aquest ha sigut l'avís a navegants amb què la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha deixat clar als líders europeus aquest dijous que cal actuar amb contundència i que cal un pla "ràpid, ferm i flexible". Els líders dels vint-i-set països de la UE ho saben, però tampoc aquest dijous s'han posat d'acord sobre com fer-ho. Han acostat posicions, sobretot després que el sud renunciés a qualsevol mutualització del deute. Hi ha acord sobre la creació d'un fons de recuperació econòmica lligat al pressupost de la UE, però ara nord i sud es divideixen entre els que volen que els diners es reparteixin en forma de crèdits (nord) i els que reclamen fer-ho en forma de subvencions (sud) per evitar haver-se d'endeutar. La Comissió serà ara la que hagi de presentar una proposta tècnica les pròximes setmanes, i els líders tornaran a discutir-ho després. Tot plegat deixa la decisió definitiva per al juny, quan esperen poder-se reunir físicament.



Després de quatre hores de videoconferència, han tancat sense un document conjunt i sense un pla definit sobre com articular econòmicament la resposta en una cimera considerada clau per evitar l'enfonsament irreversible i desigual de l'economia europea. Al llarg dels últims dies s'han discutit propostes diverses, després d'una intensa i dura videoconferència entre els ministres de Finances que va pactar un primer escut de mig bilió de crèdits i que ja els va passar la pilota de decidir com articular un fons de recuperació.

Les xifres que hi ha sobre la taula ascendeixen a bilions d'euros, però encara és un misteri com s'arribarà a aquesta suma de diners. Per això, després de recollir totes les posicions dels diferents blocs europeus, els líders han deixat ara en mans de la Comissió Europea el disseny d'aquest fons, que ja està esbossat. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat després de la trobada virtual dels líders que treballa amb la idea d'articular un fons lligat al pressupost comunitari europeu que "trobarà l'equilibri adequat entre préstecs i transferències directes". Per aconseguir fins a 1,6 bilions d'euros (que és el pla sobre el qual treballa) caldria elevar el sostre de despesa del pressupost de la UE per als pròxims anys i apuntalar així una emissió de deute des de la mateixa Comissió Europea, que no implicaria una mutualització perquè després es posarien els diners a disposició dels estats que ho demanin a través de transferències o crèdits barats . A partir d'aquí, diferents mecanismes interns o lligats al pressupost mobilitzarien aquesta elevada quantitat.

La qüestió és com repartir-la. Itàlia, que ja ha donat per perdut el debat dels coronabons després de topar amb la infranquejable paret germano-holandesa, exigeix ara amb la mateixa duresa que els diners es donin en forma de subvencions o transferències directes. Més crèdit suposaria més endeutament per a un país que ja té un deute públic del 135% del seu PIB. Al costat d'Itàlia, però amb menys duresa, hi ha països com Espanya, França, Portugal o Grècia, aquest últim especialment preocupat pel turisme. Però en la posició contrària hi ha el nord, que exigeix que els diners es donin en forma de crèdit. Una posició encapçalada pels Països Baixos però que també adopta Alemanya, encara que la cancellera Angela Merkel s'hagi mostrat disposada a aportar més diners al pressupost de la UE, extrem al qual el seu homòleg holandès, Mark Rutte, no ha arribat.