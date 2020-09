El cotxe verd s’imposa al dièsel en el postconfinament

Els concessionaris no viuen el seu millor any per culpa de la pandèmia. La venda de cotxes a Catalunya va caure un 10% a l’agost i se situa en -38% des del començament de l’any. Però no tots els segments són iguals. Així com els cotxes amb motor dièsel han vist com s’accelerava el seus declivi, els cotxes electrificats -elèctrics purs i híbrids- viuen sens dubte el seu millor any. Fins al punt que ja es venen més cotxes de baixes emissions (els electrificats i els de gas, malgrat que aquests últims són cada vegada més residuals) que no pas de dièsel.

Les dades són clares. Des del començament de l’any s’han venut a Catalunya 73.937 turismes, un 38% menys que l’any passat. El motor de gasolina continua sent el preferit: 45.170 unitats, amb una caiguda del 44%. En el cas del dièsel, són 13.814 unitats, un 41% menys. Però els elèctrics, híbrids i de gas ja sumen 14.953 unitats, i amb un any d’enfonsament del sector les vendes creixen i superen els de dièsel.

En el creixement d’aquests cotxes nets destaca sobretot el sector dels elèctrics purs. El mes d’agost se’n van vendre 352 a Catalunya, un 136% més que l’agost de l’any passat. I des del començament de l’any a Catalunya s’han matriculat 2.460 automòbils elèctrics purs, un 28,6% més que el mateix període de l’any passat.

Si bé els cotxes només elèctrics són els que més augmenten, el seu volum és encara petit. Però els models híbrids ja tenen un pes més important al mercat i mantenen un bon creixement. A l’agost es van vendre a Catalunya 1.427 híbrids, un 52% més que l’agost de l’any passat, i des del principi de l’any ja sumen 11.303 unitats, quasi un 17% més que durant el mateix període de l’any passat. De fet, des del gener a Catalunya els elèctrics i híbrids sumen una quota de mercat del 18,6%, exactament la mateixa que té el dièsel.

Dos elements juguen a favor d’aquest canvi de tendència. D’una banda, les ajudes del govern espanyol, més importants per als cotxes electrificats. D’una altra, la reglamentació europea sobre les emissions dels cotxes nous i les fortes multes a què s’exposen les marques. Europa posa el límit d’emissió mitjana dels cotxes nous en 95 grams de CO 2 per quilòmetre recorregut. Per això les marques estan electrificant les seves gammes amb la intenció de rebaixar les emissions de mitjana dels cotxes que posen al mercat.

A l’agost a Espanya les emissions de mitjana dels cotxes nous eren de 110 grams de CO 2 per quilòmetre recorregut. Per sobre del límit, però amb una millora respecte a l’any passat. El 2019 aquestes emissions se situaven en 121,3 grams, per sota de la mitjana europea (123 grams) però un 2,7% superiors a les que hi va haver el 2018.

Malgrat que en el postconfinament la venda de cotxes electrificats manté el pols, la veritat és que queden molt lluny els objectius marcats pel Pla Nacional d’Energia i Clima (PINIEC), que preveu arribar a un parc de cinc milions de cotxes elèctrics el 2030. Segons la patronal Anfac, dels 25 milions de turismes i totterrenys que hi havia a Espanya el 2019, només 46.301 eren elèctrics.

Impuls dels incentius

L’alta demanda del juliol i l’agost demostraria que els particulars estan disposats a fer el canvi però amb incentius, perquè els vehicles verds són més cars. Al juny es va aprovar el pla Renove i el MOVES II, amb ajudes que poden arribar per a un cotxe elèctric fins a 5.500 euros. I en els pròxims dies està previst que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria d’aquestes ajudes del Moves per al nostre país, cosa que permetrà accedir a aquestes subvencions.

El secretari general del Gremi del Motor i de la patronal catalana de l’automoció Fecavem, Joan Blancafort, reconeix que s’ha produït una pujada important de vendes d’elèctrics aquest estiu i que els híbrids s’imposen entre els particulars, i creu que un factor clau és que “les quantitats de les ajudes són prou importants per impulsar les vendes”. Blancafort reclama que no s’ajorni més el registre per poder-les tramitar, tot i que no preveu que hi hagi els problemes d’anteriors edicions -es van exhaurir- perquè la dotació “és molt important”.

A més, el secretari general del gremi destaca que aquestes ajudes són claus per a un sector que ha quedat tocat per la crisi i en un moment en què cal renovar el parc, perquè l’edat mitjana dels cotxes a Espanya se situa en uns 12,6 anys i es continua envellint. Per tant, diu, és urgent corregir la tendència. El 62,9% dels turismes en circulació tenen més de deu anys, un indicador que posa de manifest aquesta realitat, conclou.