Els crèdits ICO topen amb un embús burocràtic

“Es van agilitzant, tot i que la primera línia encara no s’ha esgotat. S’està tramitant”. “Ja sembla que va corrent tot una mica més”. “Estem patint per formalitzar-ho tot, hi ha un embús”. Són frases de portaveus d’entitats bancàries per explicar les dificultats amb què s’estan trobant els bancs i els clients que demanen els anhelats préstecs per poder formalitzar l’operació.

Els crèdits avalats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) han sigut fins ara l’aposta més gran de l’executiu de Pedro Sánchez per fer arribar liquiditat a empreses que han vist, en la gran majoria de sectors, com els ingressos es reduïen dràsticament. Sánchez va anunciar la mobilització de 200.000 milions per alleugerir les urgències de liquiditat d’empreses i autònoms, dels quals 17.000 milions sortiran directament de la caixa de l’Estat. Després hi ha 100.000 milions en avals de l’Estat, i la resta els han d’aportar els bancs.

La complexa definició d’aquests préstecs explica en part les dificultats d’accés als crèdits que estan trobant empresaris i autònoms. Per tramitar els préstecs, els bancs han de pactar condicions amb el client -un aspecte que ha sigut polèmic-, acceptar l’operació internament, complimentar la documentació de cada préstec i enviar-los a l’ICO, que ha de veure que tot estigui correcte abans de donar-hi llum verda. És aleshores quan les entitats poden concedir la quantitat demanada.

Canvi de criteri de l’ICO

El principal problema és que l’ICO va dir inicialment que només els crèdits de més de 50 milions serien supervisats una vegada els bancs hi donessin el vistiplau. Però l’organisme públic ha canviat d’opinió. “La realitat és que les operacions més petites les estan mirant una a una i hi ha un embús”, diu una font financera que coneix la situació.

A les dificultats de l’ICO s’hi sumen les de les entitats. “Hi ha problemes per formalitzar els expedients per la dificultat per anar a les oficines -afegeix aquesta veu-. Els que tenen signatura digital ho tenen més fàcil”. Bankia, BBVA i Bankinter són entre les entitats que s’estan trobant amb més obstacles per poder enviar la documentació a l’ICO.

Una portaveu del BBVA, segona entitat d’Espanya i de Catalunya en banca minorista, negava aquesta qüestió: “S’estan gestionant amb normalitat, en molts casos els clients ja ho tenen abonat”. “El 30 d’abril ho tindrem tot fet -afegia un portaveu de Bankia-. És difícil demanar paciència a un empresari en aquest context, però mai s’havien donat tan ràpid els crèdits”.

Aquest retard, que respon a la paperassa dels bancs i al canvi de criteri de l’ICO, té una altra implicació: el 30 d’abril s’obre el segon tram de crèdits avalats per l’ICO, i les entitats que no hagin cobert el primer tram veuran com perden la mateixa quantitat de cara al segon. Les que hagin complert -Banco Santander i les catalanes CaixaBank i Banc Sabadell són les que tenen la feina més al dia- tindran així el que els pertocava més el que hagin deixat de cobrir els seus competidors.

La segona tongada de crèdits, destinada exclusivament a pimes i autònoms, ja té la demanda coberta abans d’estar disponible.