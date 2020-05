CaixaBank i Sabadell: “Aquesta crisi és una oportunitat per a la banca”

El confinament ha acabat amb moltes de les rigideses habituals en el món dels negocis. Poder observar els principals executius de la banca discutint el futur de l'economia en mànigues de camisa, sense corbata ni americana, era una estampa difícil d'imaginar fa tan sols unes setmanes. Però així és com estaven Gonzalo Gortázar (conseller delegat de CaixaBank) i Jaume Guardiola (el seu homòleg al Sabadell) durant una taula rodona virtual organitzada aquest divendres pel Círculo Ecuestre. Tothom hi ha participat a distància, tot i que Guardiola era a casa seva envoltat de fotos familiars i Gortázar al seu despatx de CaixaBank.

El cert és que les entitats financeres afronten aquesta crisi molt més tranquil·les que l'anterior. Els ha tocat treballar molt ("nits i caps de setmana", ha dit Gortázar) però avui dia "ningú té dubtes de la solvència del sector bancari europeu", segons Guardiola. "Actualment els bancs tenen gairebé equilibrats els fons i els crèdits, i fa deu anys això no era així", ha afegit.

"Portem 80.000 operacions de finançament, que és el que normalment fem en sis mesos" Jaume Guardiola Conseller delegat del Sabadell

De fet, en la seva opinió, aquest tràngol fins i tot pot ser una bona ocasió per al sector. Des de fa una dècada els financers protesten perquè consideren que la societat té d'ells una imatge injustificada, i creuen que ara això pot canviar. "És una oportunitat extraordinària per mostrar a la societat que la banca compleix un paper fonamental. Sempre hi ha errors, però la banca s'està bolcant. Tenim l'oportunitat de canviar una percepció", ha afirmat Gortázar. "Els bancs som objecte de moltes crítiques: ho hem estat ara amb els crèdits ICO, cosa que em sembla absolutament absurda", ha continuat Guardiola.

El directiu del Sabadell s'ha queixat d'una enquesta recent que va publicar Pimec, segons la qual gairebé el 40% dels crèdits ICO que donen els bancs no són deute nou, sinó renovació de crèdits anteriors. "Pimec va fer un estudi amb 400 empreses, quan només al Sabadell en aquest període portem 80.000 operacions de finançament", ha protestat Guardiola. "Això és el que fem en sis mesos d'un any normal! I amb la gent teletreballant [des de casa], amb els nens estirant-los dels pantalons. Les crítiques són injustes. Mereixeríem més reconeixement i menys clatellots".

"Amb els crèdits ICO no n'hi haurà prou. Si les empreses tenen més i més deute, això no funcionarà" Gonzalo Gortázar Conseller delegat de CaixaBank

Tot i que els banquers han afirmat que els bancs seran una "peça fonamental" per a la sortida de la crisi, també han admès que amb el sistema de crèdits que ha plantejat el govern espanyol no n'hi haurà prou per tornar a aixecar cap. "Amb això no serà suficient. Si les empreses tenen més i més deute, això no funcionarà", ha sostingut Gortázar, que ha donat per fet que la recuperació serà molt desigual. Segons ha explicat, alguns negocis que estan en un territori amb fase 1 s'estan recuperant molt ràpid, però n'hi ha d'altres que "trigaran anys a recuperar-se", i ha mencionat específicament el sector turístic.

"A partir d'ara el que es necessitaria és un programa clar d'ajuts directes", ha apuntalat Guardiola, que s'ha referit a la locomotora d'Europa amb una certa enveja: "Alemanya ha fet un programa d'ajuts espectacular, i es recuperaran millor". També ha mencionat els Estats Units o el Regne Unit abans de concloure que "Espanya s'està quedant enrere".

En el cas del directiu del Sabadell, a banda del turisme s'ha referit també al sector del comerç com a possible gran víctima d'aquesta crisi. "Algunes tendències, com l 'e-commerce, s'acceleraran. Com afectarà això el comerç és molt important. La solució no pot ser més deute. Quantes empreses no demanaran un crèdit ICO sinó que directament tancaran?", s'ha demanat.