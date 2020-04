Arrenca la campanya de la declaració de la renda en ple estat d'alarma

En ple estat d’alarma i amb el país pràcticament aturat, la campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2019 ha arrencat aquest dimecres sense cap endarreriment dels terminis, tot i la situació de confinament. Això sí, per ara només es podran fer tràmits per internet. “En el context actual d'emergència sanitària, i tenint en compte que el 88% dels contribuents presenten les declaracions per internet, s'ha considerat especialment important mantenir les dates d'inici de campanya previstes”, explica l’Agència Tributària. D’aquesta manera, els contribuents podran començar a rebre devolucions a partir de divendres.

Calendari

La declaració es podrà presentar des de l’1 d’abril fins al 30 de juny, si bé el termini per a les declaracions per ingressar amb domiciliació bancària acabarà abans, el 25 de juny. El calendari és idèntic a les campanyes anteriors, però l’estat d’alarma i el confinament decretat imposen algunes limitacions. La campanya es posa en marxa exclusivament per via telemàtica, sense possibilitat de fer la declaració per telèfon o presencialment.

L’atenció telefònica per configurar la declaració amb el pla Li truquem no estarà disponible fins al 7 de maig. Dos dies abans es podrà fer la sol·licitud per internet, per l’aplicació mòbil o per telèfon (901 12 12 24 o 91 535 73 26). Tanmateix, se suprimeix la possibilitat que el contribuent triï dia i franja horària perquè els tècnics li truquin per configurar la declaració. La possibilitat de fer la declaració a les oficines de l’Agència Tributària s’ajorna fins al 13 de maig, tot i que es podrà sol·licitar cita prèvia des del 5 de maig.

Obligació de presentar la declaració

L’Agència Tributària preveu que es presentin en el conjunt de l’Estat més de 21 milions de declaracions, un 1,6% més que l’any passat. Set de cada deu contribuents tindran dret a devolució per un import total de més de 10 milions d’euros, segons les estimacions d’Hisenda. No estan obligats a presentar-la les persones amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Aquest límit, però, es redueix si els rendiments provenen de més d'un pagador (amb algunes excepcions), o també quan el pagador no està obligat a fer retencions i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Tampoc caldrà presentar la declaració si es compleix amb els supòsits anteriors i els dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció no superen en conjunt els 1.600 euros. Pel que fa a les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, no podran superar en conjunt els 1.000 euros.

Novetats

L’Agència Tributària ha millorat per a aquesta campanya l'aplicació mòbil i ha simplificat el sistema d'identificació. També preveu ampliar el control sobre determinats àmbits: passarà de 700.000 a 1,5 milions d’avisos per als habitatges de lloguer i de 2,17 milions a 2,32 milions els avisos per a comptes bancaris a l'estranger. També preveu triplicar els missatges a contribuents per operacions amb moneda digital, passant dels 14.700 avisos de l'any passat a uns 66.000 aquest any.