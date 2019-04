Sánchez salvarà el decret que equipara el permís de paternitat i maternitat amb el suport dels independentistes

La diputació permanent, l'òrgan del Congrés que funciona quan les Corts estan dissoltes, convalidarà aquest dimecres els decrets econòmics i socials aprovats en les últimes setmanes pel consell de ministres, entre els quals hi ha el que iguala a 16 setmanes el permís per paternitat i maternitat el 2021, el decret del lloguer i el que recupera les ajudes per a aturats de llarga durada de més de 52 anys.

La majoria de la moció de censura es tornarà a imposar a la dreta del PP aquesta tarda, si, com apunten els diferents partits, la diputació permanent acaba convalidat tots els decrets de Pedro Sánchez amb els vots a favor del PSOE, Podem, el PDECat, ERC, el PNB i Bildu. Tot i que els nacionalistes bascos són els que han deixat més en l’aire el seu suport, fonts parlamentàries apunten a un vot favorable, que visibilitzarà la dependència del PSOE respecte als partits petits que algunes enquestes apunten que es podria reeditar després de les eleccions del 28 d’abril. El líder del PP, Pablo Casado, ha burxat en aquesta dependència del president espanyol dels partits independentistes, i ha considerat una “indignitat” que el president espanyol hagi d’”implorar a un proetarra com Otegi”.

Si es convalida el decret d'igualtat -en principi compta amb el suport parlamentari suficient-, la baixa paternal s'anirà ampliant progressivament en els pròxims dos anys. De fet, des de l'1 d'abril els pares ja tenen vuit setmanes de permís. El decret també obliga les empreses a elaborar plans d'igualtat, si tenen més de 50 treballadors, i a facilitar les taules salarials si els treballadors ho sol·liciten. "Estem parlant d'igualtat material i real en l'àmbit laboral", ha subratllat la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, durant la seva intervenció al debat.

Tot i la tensió del període preelectoral, el més probable és que el govern de Pedro Sánchez aconsegueixi la convalidació d'aquest decret i de la resta, que ha negociat prèviament amb els grups que li van donar suport a la moció de censura: ERC, PDECat, Podem, Compromís, PNB i Bildu. El PNB aquest matí encara no confirmava el seu sí a alguns decrets -i el seu vot és imprescindible-, però el govern espanyol dona per fet que es podran convalidar.

Crítiques al PSOE per l'ús electoralista de la diputació permanent

Els partits, tant els que votaran a favor dels decrets com els que hi votaran en contra, han carregat contra el PSOE pel que consideren una utilització partidista i electoralista dels diferents decrets llei aprovats en els últims consells de ministres i de la diputació permanent, un òrgan previst només per a qüestions urgents. "Aquests decrets no són una urgència, són electoralistes. El PSOE ens posa en una situació difícil", ha asseverat el diputat del PDECat Carles Campuzano. "El govern estableix un precedent de cara al futur", ha advertit. Des de Ciutadans, la diputada Patricia Reyes ha carregat durament contra el PSOE: "No sé com no els cau la cara de vergonya".

El decret que inclou les noves mesures del lloguer, en vigor des del 6 de març, eleva a cinc anys els contractes d'arrendament i limita a dues mensualitats la garantia màxima exigida al llogater, mentre que el de les mesures laborals inclou la recuperació de les ajudes per als aturats més grans de 52 anys -que el govern del PP va limitar als aturats a partir dels 55 anys- i el registre horari per als treballadors.