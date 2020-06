La pandèmia multiplica el dèficit per sis

El dèficit de l'Estat va arribar en els cinc primers mesos de l'any als 32.251 milions d'euros com a conseqüència de la crisi del covid-19, una xifra que més que duplica la del mateix període del 2019 (15.556 milions d'euros) i que equival al 2,88% del producte interior brut espanyol, enfront de l'1,25% de l'any passat. A més, fins a l'abril, el dèficit consolidat de les administracions públiques, excloent les corporacions locals, se situa en el 2,14% del PIB.

Així es desprèn de les dades d'execució pressupostària publicades aquest dimarts pel ministeri d'Hisenda, que atribueix el comportament del dèficit de l'Estat a la caiguda de l'activitat pel confinament "necessari per combatre la pandèmia", la qual cosa ha provocat un descens de la recaptació del 10,6%, així com a les mesures adoptades pel govern espanyol per mitigar els efectes socials, econòmics i laborals de la crisi, que comporten un augment de les despeses del 10,8% fins al maig.

A nivell més concret, el dèficit de l'Estat (sense incloure les administracions autonòmiques) s'ha disparat des dels 5.509 milions amb què va tancar el mes de març fins als 32.251 amb què va tancar el maig, un increment d'aproximadament 28.000 milions en dos mesos. Cal tenir en compte, però, que a diferència d'altres anys, quan la Comissió Europea vigilava atentament que els països de la zona euro no es distanciessin gaire dels màxims marcats per la UE, aquest any Brussel·les ha relaxat momentàniament el compliment dels objectius de dèficit amb l'esclat de la pandèmia per tal que els països puguin dur a terme polítiques fiscals expansives per reactivar l'economia.

De fet, el Fons Monetari Internacional ja va avisar a l'abril que Espanya assoliria el nivell de dèficit públic més alt registrat des que va demanar el rescat a la UE el 2012, en plena crisi de l'euro.

Igual que els mesos anteriors, Hisenda subratlla que en aquesta evolució s'ha de tenir en compte que les operacions de l'Estat s'enquadren en un context extraordinari per l'emergència sanitària originada per l'epidèmia del coronavirus que s'ha reflectit en un increment dels programes de prestacions sanitàries i farmàcia i en un augment de les transferències corrents a la Seguretat Social i a les comunitats autònomes. A tot això s'hi suma, segons el ministeri, el fet que des de l'1 de gener del 2020 s'ha produït una operació de reversió de les autopistes de peatge el 2020 (AP-4 i AP-7) de caràcter no recurrent, per import de 1.745 milions.

Pel que fa al dèficit públic, exceptuant-ne les corporacions locals, va escalar al 2,14% del PIB fins a l'abril, tot i que Hisenda subratlla el "bon comportament" de les comunitats, que registren un superàvit del 0,02% gràcies als recursos transferits pel govern, amb 13 regions amb saldo positiu enfront de les cinc de l'any passat. Els fons de la Seguretat Social van registrar un dèficit del 0,39% del PIB. Incloent les corporacions locals, el dèficit públic va suposar el 0,82% del PIB en el primer trimestre.