El dèficit públic es dispara al 6,1% del PIB fins al juny per l'impacte del covid-19

El dèficit públic conjunt –administració central, Seguretat Social i comunitats autònomes, quedant exclosos els ajuntaments– s'incrementa fins als 68.524 milions d'euros, l'equivalent al 6,12% del PIB, fins al mes de juny per l'impacte que ha tingut la pandèmia sobre l'economia. Això suposa quatre punts més que el mateix període del 2019, quan Espanya registrava un dèficit públic del 2%. D'altra banda, el dèficit de l'Estat s'enfila al 5,4% del PIB fins al juliol i suma un total de 60.413 milions d'euros, segons dades del ministeri d'Hisenda publicades aquest dijous.

Segons Hisenda, el dèficit de l'Estat fins al juliol s'explica per una caiguda dels ingressos del 15,8%, fins als 95.716 milions d'euros, fruit de l'impacte de la pandèmia a l'economia. Per contra, es produeix un increment de les despeses del 21,4% i s'enfilen fins als 156.129 milions d'euros. Aquest últim increment és resultat sobretot dels diners destinats a sanitat, així com a la Seguretat Social per fer front a les mesures econòmiques i socials aprovades, com els ERTO o les ajudes extraordinàries als treballadors autònoms, i també fruit de les transferències a les comunitats autònomes. Si no es tenen en compte els fons per a les comunitats, l'Estat ha registrat un dèficit del 4,4% del PIB fins al juny.

Una situació ben diferent és la que han registrat les comunitats autònomes que veuen com el dèficit disminueix al 0,60% del PIB (6.710 milions d'euros), en comparació amb el dèficit de fa un any, que era del 0,67% del PIB. Segons Hisenda, aquesta "millor evolució" és conseqüència de les mesures que el govern espanyol ha adoptat per afrontar la recessió econòmica i garantir els recursos de les comunitats, com per exemple haver avançat un 50% de la liquidació definitiva del 2018. Catalunya és una de les comunitats que registren un comportament més positiu, amb un dèficit del 0,46% del PIB fins al juny, en comparació amb el 0,70% de l'any anterior. De fet, excepte Madrid, Navarra i el País Basc, totes les comunitats registren un "comportament més positiu" en la primera meitat del 2020, en comparació amb el mateix període d'ara fa un any.

Cau la recaptació

Els impostos, que representen un 80% dels ingressos de l'Estat, han caigut de manera exponencial els set primers mesos de l'any, fins a un 18,4%, i han sumat només 76.619 milions d'euros recaptats. Destaca sobretot la caiguda d'un 14% dels impostos sobre la producció i les importacions, entre els quals l'IVA, que cau un 16,4%, fins als 37.353 milions d'euros, fruit de la paralització de l'activitat econòmica i del descens del consum. Alhora també cauen un 25,8% els impostos sobre la renda i el patrimoni. La recaptació de l'impost de societats disminueix un 14% i l'IRPF cau un 24,9%.