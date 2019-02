Frenada industrial

La indústria europea mostra signes d’esgotament en el seu creixement. Després d’anys de millora amb la sortida de la crisi, la producció industrial ara va cap avall, i Espanya és un dels estats on més cau els últims mesos, segons es desprèn de les dades publicades ahir per Eurostat, l’oficina europea d’estadística. Així, en el conjunt de la Unió Europea (UE) la producció industrial va baixar al desembre el 2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, accelerant la reculada, que al novembre era de l’1,9%.

El mateix fenomen, però més moderat, es va registrar a la zona euro, on al desembre la producció industrial va caure el 4,2% respecte al mateix mes d’un any abans, mentre que el descens al novembre era més moderat, del 3%. I Espanya se situa com el segon estat amb una caiguda més forta, del 6,7%, només per darrere d’Irlanda, on la caiguda al desembre va ser del 19,8%. Entre els estats europeus, al marge d’Irlanda i Espanya, les caigudes més importants de la producció industrial al desembre es van registrar a Croàcia (-6,5%) i Itàlia (-5,5%).

De fet, la davallada també ha afectat amb força una economia tan industrial com l’alemanya, en què es va registrar una caiguda del 3,9%. Totes les grans economies del continent van registrar descensos. Així, a França la caiguda va ser de l’1,7% i al Regne Unit de l’1,2%. Entre les economies més importants, també van registrar un descens important els Països Baixos, amb una caiguda del 4,2%.

De tota la UE, Dinamarca va ser l’estat amb un comportament de la indústria més bo, amb un creixement de la producció del 14,3% al desembre respecte al mateix mes de l’any anterior. De fet, a més de Dinamarca, els altres països nòrdics van mostrar un bon comportament, com el cas de Finlàndia, on es va registrar un creixement del 3,3%; Suècia, on va augmentar un 2,3%, i Noruega, amb una millora d’un 1,2%.

La caiguda de la producció industrial a Espanya del mes de desembre del 2018 és la més pronunciada que es registra des de l’any 2012, quan es va produir la recaiguda en la crisi econòmica. Aquell any es va arribar a un descens màxim del 8,8% el mes de desembre. Però des de llavors va canviar el signe i els descensos van anar frenant fins a entrar en una fase de creixement a partir dels últims mesos del 2013.

Més símptomes

Les dades d’Eurostat no són les úniques que reflecteixen la frenada de la indústria. L’Idescat, l’institut estadístic de Catalunya, en el seu avançament del PIB català del 2018, ja parlava d’una caiguda de la indústria, que va passar d’un increment del 4,9% a l’1,9% entre el 2017 i el 2018.

Les dades de l’atur registrat del gener també ho indiquen. El primer mes de l’any els serveis van ser el sector en què més va créixer l’atur, a causa del final de la campanya de Nadal, i el segon lloc el va ocupar la indústria. També la Cambra de Comerç de Barcelona, en les seves previsions per al 2019, avançava una desacceleració de l’economia amb un descens del creixement fins al 2,1%, causat per la conjuntura econòmica a escala europea i mundial, amb l’entrada en recessió d’Itàlia, la mala marxa de l’economia alemanya i la incertesa del Brexit. Aquests elements afecten les exportacions, sobretot de la indústria. “L’economia catalana és eminentment industrial”, va dir el president de la Cambra, Miquel Valls, per la qual cosa es veu més afectada que l’espanyola quan hi ha desacceleracions a escala global. “Ha quedat enrere la fase alcista”, va dir.