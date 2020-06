La despesa del Govern creix per la pandèmia 277 M€ fins a l’abril

La despesa sanitària i en polítiques de treball i afers socials de la Generalitat va créixer 277 milions els primers quatre mesos del 2020, cosa que suposa un 7,5% més que un any enrere. L’Estat prepara un fons extraordinari, però de moment no ha transferit diners addicionals a les comunitats autònomes.

Concretament aquesta despesa addicional es reparteix entre els 248 milions del departament de Salut i els 29,1 milions del de Treball, Afers Socials i Família. En total, aquests dos departaments, que acumulen el gruix de despeses extraordinàries derivades de la pandèmia del covid-19, han executat, respectivament, el 31,5% i el 22,9% dels fons assignats pel pressupost per a tot l’any, segons dades publicades pel departament d’Economia de la Generalitat.

Els ingressos en bestretes i liquidacions de l’Estat a les arques de la Generalitat han crescut notablement en comparació amb els primers quatre mesos del 2019. Concretament pel que fa a bestretes Catalunya va rebre 6.909 milions d’euros, 861 més que en el mateix període del 2019, un increment del 14,2%. Ara bé, la gran diferència ha estat en la liquidació pendent d’exercicis anteriors: mentre que els primers quatre mesos de l’any passat la Generalitat havia abonat prop de 42 milions a l’Estat en aquest concepte, aquest 2020 n’ha rebut 1.089. En total, doncs, l’Estat ha enviat a la Generalitat quasi 2.000 milions d’euros més que un any enrere.

Cal tenir en compte, però, que aquests dos conceptes -bestretes i liquidacions- no són ingressos addicionals, sinó avançaments de pagaments ja pressupostats i que, en una situació de normalitat, l’Estat hauria anat dilatant al llarg de tot el 2020. Això vol dir que allò que ara rebi el Govern català de més ho deixarà d’ingressar a mesura que avanci l’exercici pressupostari en un any que es preveu de crisi històricament severa. Per tant, suposa un increment de les despeses i una davallada de la recaptació d’impostos.

La principal raó per la qual el govern espanyol ha ampliat aquestes transferències a les comunitats és per evitar problemes de liquiditat, és a dir, per assegurar-se que els executius autonòmics compten amb prou diners a la caixa per afrontar les despeses extraordinàries d’aquests últims mesos, com per exemple compres de material mèdic o contractacions de personal.

Aquests diners són els que han permès, per exemple, que la Generalitat aprovés una moratòria en els pagaments dels seus tributs propis, l’abonament dels quals es pot ajornar fins que acabi l’estat d’alarma. Concretament a l’abril els ingressos del Govern per tributs propis van caure un 45%, per l’efecte de la moratòria i de l’aturada de l’activitat econòmica.

El Govern en reclama més

Tot i que de moment s’ha limitat a avançaments de diners que corresponen a les autonomies, l’Estat també prepara un fons de 16.000 milions d’euros per a totes les comunitats que sí que suposarien un ingrés extraordinari. La Generalitat, però, considera insuficient aquesta xifra, que s’haurà de repartir entre totes les autonomies.

En l’última reunió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb els caps dels executius autonòmics, el president de la Generalitat, Quim Torra, va reclamar al govern espanyol 15.000 milions extres per fer front a la crisi.

D’aquests 15.000 milions d’euros reclamats per la Generalitat, el departament d’Economia va anunciar dimecres als grups del Parlament que uns 5.000 milions correspondrien a l’augment de la despesa en salut que s’espera en el conjunt de tot el 2020 fruit de la pandèmia de coronavirus. A aquesta xifra caldria afegir-hi els 140 milions d’euros que el Govern destinarà a pagues extres al personal sanitari i de residències de gent gran per compensar-los l’esforç dels últims mesos.

