La despesa turística a Catalunya creix un 7,2% el 2018 tot i que el nombre de visitants es manté estable

Catalunya va tornar a ser la comunitat autònoma amb més turistes, així com la que més despesa turística va rebre durant el 2018, segons dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i que el nombre de visitants es va mantenir estable, la despesa turística va créixer un 7,2%, més del doble del 3,3% que va augmentar al conjunt d'Espanya. En total, Catalunya va rebre 19,1 milions de visitants durant l'any passat, la mateixa xifra que el 2017.

Així doncs, en tot l'any passat, els turistes que van passar per Catalunya van gastar un total de 20.606 milions d'euros, el 29% del total gastat a Espanya. De mitjana, cada visitant a Catalunya es va deixar 1.078 euros, que suposa una despesa diària d'uns 185 euros per persona, un 9,7% més que el 2017. En canvi, a nivell estatal, la despesa per turista va ser superior, de 1.086 euros per persona.

Tot i això, la durada mitjana dels viatges a Catalunya va disminuir un 2,3% i es va situar en 5,8 dies, per sota dels 7,4 dies de mitjana –que suposa una disminució interanual del 4%– del global de l'Estat. Catalunya va sumar el 18% de les pernoctacions de l'Estat, uns 111 milions, que suposen una caiguda de l'1,3%. A tot l'Estat van caure un 3%.

Les Canàries, les Balears, Andalusia i Madrid van ser, per aquest ordre, les comunitats autònomes amb més despesa turística per darrere de Catalunya. En el conjunt d'Espanya, el 89% de la despesa va ser de visitants que viatgen per lliure, mentre que el 21% va ser en paquets turístics.