Fainé defensa els dividends per poder fer obra social

El pols argumental que mantenen el Banc Central Europeu i les entitats financeres sobre si aquestes últimes han de pagar o no dividends va augmentar aquest divendres amb la irrupció en el debat d’Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa, màxima accionista del català CaixaBank.

El veterà financer va participar en les jornades de la patronal espanyola CEOE per debatre com s’ha de fer la reconstrucció. I Fainé va entrar de ple en la qüestió dels dividends, que per a l’entitat que presideix (la tercera del món en magnitud, només per darrere de la Gates Foundation, del cofundador de Microsoft, i de la britànica Wellcome Trust) és fonamental: es nodreix dels beneficis que obtenen les empreses en què participa. La principal és CaixaBank, on és accionista de referència, i també té participació en Naturgy (la primera empresa catalana en facturació), Cellnex, Telefónica, Suez i Saba. A més, té participacions més modestes en entitats com l’asiàtic Bank of East Asia i el mexicà Inbursa.

“Per fer obra social cal guanyar diners; no estic d’acord amb aquesta política que ara s’ha posat de moda de no pagar dividends”, va subratllar Fainé ahir durant la Cimera Empresarial, on va estar acompanyat pel president de la CEOE, Antonio Garamendi, l’exministra de Treball, Fátima Báñez, i el presidente de l’ONCE, Miguel Carballeda. “Ara ens fan cotitzar en borsa i ens treuen els dividends: protesto, com us podeu imaginar”, va afegir Fainé, unint-se a les declaracions que han fet en els últims temps diferents banquers i també la patronal espanyola del sector bancari.

El conflicte va néixer al principi d’abril quan el Banc Central Europeu va fer una crida als bancs de la zona euro per demanar-los que congelessin els pagaments de dividends previstos i no recompressin les seves pròpies accions. El BCE feia aquesta recomanació perquè en plena crisi volia que els bancs tinguessin el màxim coixí possible per fer front a la situació, sobretot després del trauma de la Gran Recessió, en què el sector va estar a punt d’ensorrar-se, i agreujar així la crisi.

Però el problema dels bancs és que la baixa rendibilitat que deriva dels tipus d’interès en mínims històrics desincentiva els accionistes i els dificulta el finançament. Els inversors afronten, a més, una sostinguda i important caiguda de valoració dels bancs: només aquest any les accions del Banc Sabadell han perdut un 66% del valor; les de Bankia i el Banco Santander, un 42%; les del BBVA un 34%, i les de CaixaBank, el que en surt més benparat, un 30%. Per això cancel·lar el pagament dels dividends és precebut al sector com un doble càstig per als accionistes, que han vist com la seva inversió experimentava fortes caigudes els últims anys.

Els pobres de més de 40 anys

Fainé va destacar la importància d’atacar la pobresa en els infants: “Amb els pobres, a partir d’una edat, no s’hi pot fer res”. “La meva experiència coincideix amb això: a partir dels 40 anys, quan un senyor s’acostuma a no treballar i viure d’almoina, no hi ha manera que treballi”.

El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, a les jornades de la patronal CEOE.