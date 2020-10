El dúmping fiscal de Madrid atrau fortunes valencianes

Comprovar el consum de llum i aigua i revisar el pagament de les receptes mèdiques. Amb aquestes senzilles operacions, l’Agència Tributària Valenciana (ATV) ha recuperat 14 milions d’euros que una família havia evadit al simular la seva residència a la Comunitat de Madrid amb l’objectiu de beneficiar-se de les rebaixes en els impostos de patrimoni i successions i donacions -dos tributs cedits a les comunitats autònomes- que ofereix el govern que presideix la popular Isabel Díaz Ayuso.

L’expedient d’aquesta adinerada família, de la qual l’ATV no ha volgut desvelar cap dada més, pertany a l’any 2017 i és el primer que resol la jove agència, creada el 2019. L’organisme que dirigeix la inspectora de tributs Sonia Díaz té en marxa 59 investigacions més, quatre de les quals a punt de tancar-se. Del total de 59 expedients, 11 corresponen al 2018, 10 al 2019 i 38 al 2020. Si tots conclouen a favor de l’administració valenciana, la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic haurà ingressat 74 milions d’euros.

Per recuperar els fons, l’organisme ha constituït una unitat mixta amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària formada per tres representants de cada agència. El procediment l’inicia l’ATV amb l’estudi dels expedients dels contribuents que han comunicat un canvi de residència. S’examina els consums d’aigua i llum dels investigats, el pagament de receptes mèdiques, la ubicació dels immobles, el seu lloc de treball, la intervenció de serveis d’assessoria fiscal i el centre escolar on estudien els fills, entre d’altres qüestions. Si es confirmen les sospites, l’agència valenciana ho notifica a l’espanyola perquè sancioni els infractors i reclami els impostos eludits de l’exercici analitzat i dels quatre anteriors.

En aquest moment, però, el protocol té un forat: l’ATV estudia només l’actuació de les persones que tenen més d’1,5 milions euros. La causa d’aquesta restricció són els “limitats” recursos de l’ATV, que té 232 treballadors, quan inicialment estava previst que en tingués 426. “Necessitem més recursos, i confio que aquest 2021 l’agència compti amb un pressupost un 15% més gran i passi dels 53 milions actuals als 60”, explica Díaz, que remarca que l’organisme ha convocat 33 noves places professionals.

Tot i els èxits en la detecció de les residències fictícies a Madrid, el conseller d’Hisenda valencià, Vicent Soler, ha denunciat que “la competència fiscal a la baixa entre comunitats autònomes promou el frau fiscal”. Un missatge que comença a compartir el govern espanyol, que aquesta setmana ha anunciat la creació d’un consell d’experts per “harmonitzar” la pressió fiscal de tots els territoris en impostos com patrimoni, successions i donacions.

Però, quins són els incentius que promou l’evasió de capitals al centre peninsular? En el cas de l’impost de patrimoni, mentre que a la Comunitat de Madrid és inexistent, al País Valencià l’exempció és només per als patrimonis de menys de 600.000 euros. En el cas del de successions, a la comunitat que presideix Isabel Díaz Ayuso les bonificacions entre familiars directes són d’un 99%, mentre que al País Valencià són del 75% per als descendents de menys de 21 anys i del 50% per als de més de 21 anys i els ascendents i cònjuges. En el de transmissions patrimonials, Madrid té un tipus del 6%, mentre que la Generalitat Valenciana en va aprovar un del 8% amb caràcter general i un del 4% per a joves, famílies nombroses i persones amb alguna discapacitat.

Efecte capitalitat

Les rebaixes d’impostos li suposen a Madrid deixar d’ingressar 4.100 milions anuals. Així ho va quantificar l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) en l’estudi Madrid: Capitalitat, economia del coneixement i competència fiscal. No obstant, la regió ho compensa gràcies a l’efecte capitalitat, que fa possible que la majoria de grans empreses i multinacionals amb seu a Espanya, tot i tenir activitats en altres territoris, paguin els impostos a Madrid. Una prova d’aquest fenomen és que el 2018 l’hisenda madrilenya va recaptar el 46% dels tributs de l’Estat, quan el seu PIB representava el 19,2%. De fet, i segons l’IVIE, el 44,5% de les 1.000 companyies espanyoles de més dimensió tenen la seu a la Comunitat de Madrid. Una circumstància que lluny de ser compensada per l’administració, és afavorida per uns ministeris que adjudiquen gairebé el 60% de les licitacions a empreses amb seu a la capital. La cirereta del pastís és que el 29% dels empleats del sector públic estatal es concentren a Madrid. En el cas dels empleats dels serveis centrals dels ministeris, la concentració s’eleva fins a quasi el 80%.

“Atès que la Comunitat de Madrid gaudeix d’aquests avantatges per ser la seu del govern espanyol, hauria de renunciar a una estratègia fiscal amb la qual, basant-se en aquests avantatges, perjudica altres comunitats”, conclou l’informe de l’IVIE.