L’economia europea aguanta el cop de la guerra comercial

Les economies de la Unió Europea aconsegueixen frenar el cop derivat de les tensions comercials amb els Estats Units i continuen creixent. En aquest sentit, el PIB de la zona euro va registrar un augment del 0,4% durant el segon trimestre de l’any 2018, una dècima més del que es preveia en les primeres estimacions. Així, i segons indica l’últim informe de l’Eurostat -l’oficina estadística comunitària-, malgrat l’agreujament dels conflictes mercantils, el ritme d’expansió dels tres primers mesos de l’any es manté.

Pel que fa al creixement intertrimestral, per tant, en referència als tres primers mesos de l’any, el conjunt de la Unió Europea va créixer un 0,4%. Un percentatge força positiu, ja que, entre el gener i el març, el PIB ja va expandir-se quatre dècimes. Pel que fa a la comparació interanual, és a dir, analitzant els resultats actuals amb els del mateix període de l’any anterior, s’observa que l’augment del PIB a la zona euro va ser del 2,2%. Un resultat que implica una desacceleració en tres dècimes del ritme de creixement.

L’anàlisi, per països

A banda, de l’economia dels Vint-i-vuit, ha sigut Romania el país que ha registrat un ritme de creixement més elevat, de l’1,4%, per davant de les economies d’Eslovàquia i Suècia, totes dues pujant a l’1%. En canvi, França i Itàlia van registrar les dades d’expansió més dèbils, a només un 0,2% cadascuna.

Respecte a l’economia espanyola, entre els mesos d’abril i juny d’aquest any va experimentar un creixement trimestral del 0,6%, una dècima per sota del que va créixer entre els mesos de gener i març del mateix any. No obstant això, i en termes interanuals, el PIB espanyol va créixer un 2,7%. Malgrat la desacceleració, la dada espanyola evidencia un ritme de creixement superior respecte de les grans economies de l’eurozona.