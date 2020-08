L’economia japonesa pateix la pitjor caiguda des del 1955

L’economia del Japó va patir el segon trimestre de l’any un descens sense precedents. El PIB nipó va baixar un 7,8% respecte al primer trimestre, quan ja havia caigut un 0,6% a causa de la pandèmia. En comparació amb el segon trimestre de l’any passat, el descens va ser del 9,9%. Es tracta de la pitjor caiguda de la sèrie històrica, que es remunta al 1980, i segons van assegurar ahir les autoritats nipones és la més forta que es recorda des de l’any 1955. La dada supera de manera àmplia la baixada del 4,8% que es va produir el primer trimestre del 2009, després del col·lapse financer per la fallida de Lehman Brothers el setembre del 2008.

El descens de l’economia del Japó es va produir per la caiguda de l’activitat provocada pel covid, malgrat que el país no va adoptar mesures tan dràstiques de confinament com les que es van implantar en diferents països europeus, com Espanya. Amb aquestes dades, el Japó encadena tres trimestres consecutius de descens del PIB i, per tant, està tècnicament en recessió. L’últim trimestre del 2019 l’economia va baixar un 1,8%. La principal causa va ser la caiguda del consum de les llars, el principal motor de l’economia, que va patir una baixada del 8,2% respecte del primer trimestre de l’any.

Recessió a Tailàndia

Però no és només el Japó el que ha entrat en recessió tècnica. A l’Àsia, concretament al Sud-est Asiàtic, Tailàndia també ho ha fet , després que el seu PIB caigués un 12,2% el segon trimestre. En el primer trimestre l’economia havia baixat un 2%. Segons les autoritats tailandeses, la frenada de l’economia es deu a una caiguda del 17,8% de les exportacions, que són el principal motor del país. També ha afectat molt la forta contracció del turisme, una altra de les seves principals activitat econòmiques, que ha patit una caiguda del 50,2%.