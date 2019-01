El frau elèctric a Catalunya: mig any el consum de la ciutat de Girona

Endesa va registrar a Catalunya 26.400 casos de frau elèctric durant l'any 2018, que van permetre recuperar gairebé 290 milions de quilowatts hora (kWh), segons ha informat aquest dijous la companyia. Una quantitat d'energia que equival al consum durant mig any de tota la ciutat de Girona.

Malgrat l'elevat nombre de kWh recuperats, la xifra és més baixa que l'any 2017, quan es van recuperar 412 milions de kWh. Lògicament, el gruix del frau se centra a la província de Barcelona, amb 217 milions de kWh, mentre que a Tarragona van ser 37 milions, a Girona gairebé 28 milions i a Lleida només 7 milions.

El cost en euros de l'energia defraudada és difícil de quantificar, perquè el kWh té un preu que canvia fins i tot en les diferents franges horàries. La companyia no ha facilitat aquest cost en euros però, als preus més baixos del kWh actual, s'acostaria als 25 milions d'euros.

Els kWh defraudats, altrament dits també quilowatts fantasma, són aquells que es consumeixen mitjançant mètodes antireglamentaris, com empalmaments il·legals a la xarxa per part d’usuaris sense contracte, dobles escomeses o manipulació dels equips de mesura.

Molt d'aquest frau elèctric el fan grans consumidors. De fet, segons fonts de la companyia elèctrica, només un 1% del frau detectat el cometen llars o famílies amb pocs recursos.

A banda de les xifres, la defraudació de fluid elèctric pot suposar un greu risc per a la seguretat i la salut de les persones, indica la companyia, i alhora posa en perill també la seguretat de les instal·lacions i dels béns immobles, amb casos com l'incendi al barri de Sant Roc de Badalona la vigília de Reis.

En aquest sentit, indica Endesa, durant els últims anys s’han registrat nombrosos casos d’incendis en instal·lacions i habitatges com a conseqüència d’aquestes manipulacions. Igualment, instal·lacions elèctriques manipulades poden provocar sobrecàrregues a la xarxa no previstes, amb la consegüent desconnexió de fusibles de centres de transformació, fet que es tradueix en talls de llum i en un deteriorament de la qualitat del servei.

Cultiu de cànnabis

Un altre factor que agreuja el problema del frau és el creixement dels cultius de cànnabis que s’ha produït en els últims anys, segons la companyia. Aquests cultius van freqüentment acompanyats de connexions il·legals a la xarxa elèctrica, que poden arribar a generar importants interrupcions de subministrament als nuclis de població on es duen a terme. Un habitatge utilitzat com a plantació interior de marihuana consumeix l’equivalent a 20 habitatges i la concentració d’aquests cultius en determinades zones arriba a saturar la xarxa.

Els últims anys Endesa ha multiplicat els mitjans per combatre el frau amb més inspeccions, l'ús de les noves tecnologies i la utilització d’eines d’anàlisi massiva de dades ('big data'). Entre les noves tecnologies que s’han desenvolupat en els últims anys destaquen la videoscòpia i els traçadors, que permeten inspeccionar instal·lacions subterrànies, encastades a les parets i inaccessibles a simple vista, cosa que permet detectar, entre altres manipulacions, l’existència de dobles escomeses.

A la vegada, les eines de 'big data' permeten agrupar les dades històriques de consum i de contracte de les instal·lacions, sobre les quals s’apliquen algorismes de càlcul per identificar possibles fraus. A més, durant el 2018 s’han instal·lat en alguns punts delicats sofisticats equips de monitorització de la xarxa per calcular la càrrega de consum d’energia. Aquests dispositius permeten elaborar un mapa en temps real sobre el comportament de la xarxa i detectar on hi ha sobreconsums més enllà dels reglamentaris.