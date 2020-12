Les elèctriques disparen les inversions per caçar fons europeus

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) preveu unes inversions de més de 240.000 milions d’euros fins al 2030 per capgirar el model energètic espanyol i fer-lo més verd, descarbonitzat i més eficient. Les grans companyies energètiques d’Espanya ja tenien previstes importants inversions per complir els objectius, però ara han promès multiplicar-les amb l’objectiu de captar el màxim dels fons europeus lligats a la recuperació després de la pandèmia. Brussel·les ha posat com a objectius principals d’aquests fons la transició ecològica i la digitalització, i les elèctriques i altres energètiques han trobat l’excusa per accelerar el seus plans.

La secretària d’estat d’Economia i Suport a l’Empresa, Ana de la Cueva, admetia la setmana passada que aquests fons europeus “són una oportunitat única per impulsar les inversions i abordar les reformes”. De la Cueva va destacar que un 37% dels fons del pla de recuperació, transformació i resiliència de l’economia espanyola haurien d’anar al sector, amb tres línies clares d’inversió.

En primer lloc, reformes en el procés productiu, tant per a la potenciació de les renovables com per a la implantació d’un nou model de mobilitat. La segona pota haurien de ser les inversions en descarbonització i potenciació de l’economia circular. I, finalment, un altre paquet hauria d’anar a la sostenibilitat, entesa des del punt de vista més ampli, és a dir, incloent-hi les finances dels projectes.

El pla de reforma, transformació i resiliència de l’economia espanyola compta amb els 140.000 milions de transferències i crèdits de Brussel·les previstos per als pròxims sis anys. Les energètiques ja s’han posat a treballar per presentar projectes concrets que puguin rebre aquests fons, presentant primer ambiciosos plans.

Per exemple, Endesa va anunciar a finals de novembre que augmentarà un 25% les inversions previstes fins al 2023, per arribar als 7.900 milions d’euros. I ja va plantejar els seus objectius per a tota la dècada: 25.000 milions d’euros d’inversions fins al 2030 destinades a assolir una generació descarbonitzada en un 80% i a la digitalització.

Uns dies abans, Iberdrola presentava els seus plans. Unes inversions de 75.000 milions d’euros fins al 2025, un 21% dels quals (14.300 milions d’euros) a l’Estat. Així, la companyia que presideix Ignacio Sánchez Galán vol augmentar un 60% les inversions a Espanya per destinar-les bàsicament a les renovables (7.000 milions) i a la millora de xarxes (4.500 milions).

L’endemà de fer-ho Endesa, la petroliera Repsol va presentar el seu full de ruta. Repsol ja és un operador elèctric amb presència en les renovables des que va comprar Viesgo a finals del 2018. Ara ha anunciat un pla d’inversions de 18.300 milions d’euros fins al 2025, dels quals 5.500 milions es destinaran a projectes baixos en carboni. La companyia vol destinar un 30% de les inversions a projectes baixos en carboni fins al 2030 i un 40% a crear nous negocis.

Naturgy revisa el seu pla

La catalana Naturgy, per la seva banda, ha dit que al febrer presentarà el seu nou pla d’inversions, que ara està revisant després d’haver omplert el sarró amb la venda dels seus actius elèctrics a Xile per 2.570 milions d’euros i la sortida d’Egipte, que li reportarà uns 800 milions d’euros més. La companyia presidida per Francisco Reynés ha ajornat la presentació del seu nou pla estratègic per aquestes desinversions. Però té clar que hi haurà més inversions, tot i que “en països amb monedes fortes, menys volàtils i amb marc regulatori estable”, segons va deixar clar Reynés després de la venda de la xilena CGE. L’anterior pla estratègic preveia una inversió de 8.400 milions d’euros en el període 2018-2022.

L’aposta de Naturgy són les renovables, però també el biogàs i l’hidrogen verd, un producte que vol potenciar perquè es pot distribuir per les actuals xarxes de gas.