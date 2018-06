Els empleats d’Abertis viuen el moment més incert de la seva història

Abertis ha estat en el punt de mira durant els últims 12 mesos. La resolució d’una oferta pública d’adquisició (opa), el debat sobre el nou model de finançament de les autopistes i el trasllat de la seu social són alguns dels esdeveniments que han sacsejat l’actualitat del gestor d’infraestructures. Els treballadors no han restat aliens a aquests fets, però la seva veu no s’ha escoltat. I des de la seva invisibilitat manifesten que l’actual “és el moment més complicat per als treballadors d’Abertis”.

La gran preocupació dels empleats és el debat que existeix actualment per reformular el nou sistema de finançament de les autopistes. L’any 2019 comencen a vèncer les primeres concessions -el tram de l’AP-7 entre Tarragona i Alacant i el de l’AP-4 entre Sevilla i Cadis-, i el nou govern espanyol, com el del PP, té la intenció de posar fi als peatges. Però el neguit dels treballadors no té a veure amb el model de finançament de les autopistes; creuen que el debat hauria d’anar més enllà. “Nosaltres sempre hem defensat que els llocs de treball vagin lligats a la infraestructura, i reclamem que els treballadors segueixin a les vies”, explica Ivan Orpella, secretari d’acció sindical de Comissions Obreres (CCOO) a Abertis.

La preocupació s’accentua especialment en els treballadors de les autopistes la concessió de les quals està a punt de vèncer. El coordinador de la UGT del grup Abertis, Daniel Sancha, reconeix que els preocupa conèixer “el model que proposa l’Estat”. “La feina a les autopistes, encara que sembli de vegades invisible, és imprescindible per a la mobilitat”, afegeix.

En relació amb aquest tema, la Generalitat va proposar l’any passat un model de vinyeta (una tarifa plana ) per fer front al finançament de les autopistes. Però de nou els sindicats consideren que l’executiu català hauria d’aprofundir més en la seva proposta. “L’única referència als treballadors de les autopistes de la Generalitat era el cost del seu acomiadament; no s’està parlant de les infraestructures que volem i necessitem”, apunta Sancha.

Els efectes de l’opa

Després d’una sèrie de contraofertes entre la italiana Atlantia i l’espanyola ACS -la constructora de Florentino Pérez-, les dues empreses van arribar a un acord per adquirir Abertis de forma conjunta. El canvi de propietaris també s’ha viscut amb cert temor pels possibles ajustos sobre l’ocupació i les condicions de treball. No obstant això, la plantilla no preveu ensurts almenys fins al 2020. Tal com detalla el fullet de l’opa, es mantindran els llocs de treball fins a l’any vinent.

Abertis té gairebé 1.900 treballadors a tot l’estat espanyol, 1.100 dels quals a Catalunya. Ara bé, aquesta xifra ha patit una reducció del 30% des del 2012, quan el grup gestor va acordar un ERO a causa de la caiguda del trànsit i la implantació tecnològica.

Paral·lelament a les notícies referents a l’opa, els treballadors d’Abertis van mantenir unes llargues negociacions amb la patronal per signar un nou conveni col·lectiu. Després de 20 mesos i una convocatòria de vaga, les parts van arribar finalment a un acord. Orpella explica que les negociacions es van allargar perquè l’empresa argumentava que “el futur de les concessions era incert”. Les reformes laborals que finalment s’han tancat són “àmplies”, però el representant de CCOO es mostra crític amb la direcció. Tot i la suposada inestabilitat, “després veus com el conseller delegat s’emporta 10 milions d’euros en primes”, critica Orpella, en referència a Francisco Reynés, que aquest any ha marxat a Gas Natural.

Volen que torni la seu social

Una de les últimes decisions que va situar Abertis en el focus d’actualitat va ser el trasllat de la seu social de Barcelona a Madrid després de l’1-O. Des de la UGT recorden que la decisió “és reversible” i esperen que es donin les circumstàncies “perquè això sigui possible”. El que sí que descarten els treballadors és un canvi de seu operativa.

Els últims fronts d’Abertis

Fi de les concessions

Algunes concessions d’Abertis comencen a vèncer el 2019. Davant aquesta perspectiva, els treballadors estan preocupats perquè consideren que el debat que es genera només se centra en els costos per a l’administració i no en els empleats.

Canvi de propietaris

Atlantia i ACS van arribar a un acord per comprar el gestor d’infraestructures. Tot i la compra, els treballadors no preveuen canvis en la composició de la plantilla, almenys fins al 2020, tal com detalla el fullet de l’opa.

Reducció de plantilla

Des del 2012, la plantilla d’Abertis s’ha reduït un 30% per fer front a la caiguda del trànsit i a la implantació de noves tecnologies a les autopistes. Els treballadors han tancat enguany un conveni en què han aconseguit “àmplies” reformes.

Canvi de seu social

Després del referèndum de l’1-O, l’empresa va traslladar la seu social de Barcelona a Madrid. Els treballadors recorden que la decisió és “reversible” i desitgen que la companyia torni a Catalunya.