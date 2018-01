Un empresari europeu compra la casa de Johan Cruyff, a Sarrià

Un empresari europeu ha adquirit la torre del barri de Sarrià on Johan Cruyff vivia amb la seva família des que la va adquirir, el 1991. La casa estava a la venda des del febrer de l’any passat, amb un preu de sortida de 5,3 milions d’euros. La transacció es va firmar finalment a finals de l’any passat, segons ha pogut saber l’ARA. El comprador, que ha reclamat mantenir-se en l’anonimat, ha pagat una xifra molt pròxima a la fixada per la família Cruyff.

L'empresari, que passa poc temps a Barcelona durant l’any, feia més de quatre anys que buscava una finca de característiques similars a la que ha comprat a la mateixa zona alta de Barcelona, a tocar de la clínica Teknon. Situada a la confluència dels carrers Margenat i Escoles Pies, es tracta d’una torre a quatre vents de principis del segle passat, amb gairebé 600 metres quadrats de superfície útil. Es tracta d'una torre de quatre plantes, nou habitacions, set banys, sala de jocs, un celler i un aparcament cobert per a dos vehicles. A més a més, la finca disposa d’un jardí de 450 metres quadrats. El nou propietari hi farà algunes remodelacions abans d’utilitzar-la, malgrat que ha estat totalment reformada.

540x306 La casa té nou habitacions, set banys, sala de jocs i una bodega / ARA La casa té nou habitacions, set banys, sala de jocs i una bodega / ARA

Danny Cruyff va posar a la venda la casa el febrer del mes passat, després que el seu marit morís el 24 de març del 2016, i es va traslladar a un habitatge a prop del Turó Park. La transacció l’ha feta la companyia especialitzada en habitatges d’alta gamma Luxury Font. El seu conseller delegat, Salvador Font, ha explicat a l’ARA que el comprador feia temps que buscava una torre d’aquest tipus a Barcelona, tant per la seva localització com per la superfície. “La torre té una distribució clàssica de les que es feien als inicis del segle passat, amb una tribuna molt maca al jardí, d'aquelles que ja no es troben”, ha explicat.

Sobre el temps transcorregut en la compravenda, Font considera que és un període habitual, ja que el perfil de comprador és molt acotat, tot i que destaca que Barcelona s’ha convertit en una destinació al sud d’Europa molt desitjada. Els Cruyff mantenen a Barcelona altres propietats immobiliàries. El més imponent és un edifici al carrer Pomaret de Barcelona, on hi ha la seu de la Fundació Johan Cruyff. També tenen cases a Eivissa.