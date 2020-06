Les empreses hauran de pagar les despeses del teletreball per llei

La crisi del coronavirus ha fet disparar el nombre d’empleats que estan teletreballant: abans de la pandèmia només ho feien un 5%, mentre que ara la xifra ja arriba al 40%. El govern espanyol va anunciar la setmana passada que regularia el treball des de casa per llei. I aquesta setmana el ministeri de Treball ja ha obert el tràmit de consulta pública previ per poder elaborar el projecte de llei i fins i tot ha donat a conèixer algun detall a la seva web sobre la direcció de la normativa.

Entre les mesures més importants es preveu incloure que les empreses compensin els seus empleats per les despeses que els suposi treballar des de casa, com ara l’electricitat, el mobiliari d’oficina o el material.

També defensa “un marc de drets” que reguli els temps màxims de treball i els mínims de descans, aspectes preventius relacionats amb el cansament físic i mental, l’ús de pantalles i el risc d’aïllament o la igualtat de tracte en condicions professionals amb el treball presencial.

Des dels sindicats s’ha reclamat que l’empresa pagui una tarifa mensual o prorratejada que cobreixi les despeses, entre les quals inclou l’ús de l’espai, la connexió a internet, l’energia, la calefacció, el manteniment i la neteja, entre d’altres. La reacció de les patronals, encara que sigui com a avís, no s’ha fet esperar. “Volem conèixer quin és el plantejament del govern central i llavors les empreses hi direm la nostra”, apunta el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Protecció per als ‘riders’

El govern espanyol també preveu elaborar una nova normativa per regular la protecció laboral dels riders, els treballadors de plataformes de repartiment com ara Glovo, Deliveroo o UberEats. Entre altres aspectes es vol garantir un salari mínim (fent al·lusió a l’SMI, que és de 950 euros bruts al mes), una indemnització en cas d’acomiadament, un conveni laboral, establir temps de treball màxim i descansos o condicions laborals segures i saludables. La consulta pública de les dues futures normatives s’acaba el 22 de juny.