L’energia eòlica, primera font elèctrica fins al juny

El vent ha sigut durant la primera meitat de l’any la principal font energètica a Espanya. Els parcs eòlics van augmentar la producció un 10,4% respecte al mateix període del 2017, fins a arribar als 27.779 gigawatts per hora (GWh), cosa que va representar el 22,6% del total de la generació elèctrica a la península Ibèrica, segons les dades de Red Eléctrica Española (REE). El seu protagonisme es va complementar amb l’alta producció d’energia hidràulica, gràcies a l’important volum de precipitació recollit des del començament de l’any, que es va disparar un 74%. Els seus 20.821 GWh van representar el 16,9% del total de la producció.

En conjunt, la producció renovable va assolir el 45,8% del total, 8,5 punts per sobre de les dades de l’any passat. Aquesta evolució, amb tot, no era difícil d’aconseguir: el 2017 va ser el pitjor any de l’últim lustre pel que fa a energies renovables.

En el balanç semestral, REE va destacar que el 67,5% de la generació elèctrica a Espanya es va fer sense produir emissions de diòxid de carboni, perquè la companyia que s’encarrega de la distribució elèctrica a l’Estat posava al mateix sac les energies renovables i la nuclear. Les centrals nuclears van continuar sent una infraestructura essencial en el mix energètic a Espanya entre gener i juny, i representen un de cada cinc gigawatts per hora (20,6%).

Les tecnologies més cares d’operar i a la vegada més contaminants van ser minoritàries. Les centrals de carbó van abocar a la xarxa l’11% del total de l’energia, mentre que les centrals de cogeneració van representar l’11,5%. Els cicles combinats, que són les centrals que més estan patint el canvi de mix energètic, tot i que són essencials com a mesura de garantia de subministrament, només van representar el 8,9% de l’energia.

Estancament del consum

Aprofitant el protagonisme de les energies renovables al primer semestre, REE va explicar que té en marxa un pla de sis anys que hauria de permetre l’evacuació de 30.500 megawatts més de renovables a la xarxa de distribució. En l’última dècada, en part per la política de primes aplicada pel govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la potència instal·lada renovable va créixer un 53%.

La demanda d’electricitat acumulada en el primer semestre de l’any va créixer només un 1,1% (amb dades corregides de calendari i temperatures) respecte al primer semestre de l’any passat. Però al juny, a causa de la pujada de la temperatura, el consum energètic es va contraure un 6,3% en nivells bruts i un 3,2% una vegada corregit l’efecte estacional.