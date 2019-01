El govern espanyol renuncia a reformar el finançament autònomic aquesta legislatura

El govern espanyol renuncia a reformar el sistema de finançament autonòmic durant el que queda de legislatura, segons ha confirmat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista al diari 'El País'.

Segons la ministra, durant la present legislatura el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que es podria avançar feina en l'àmbit tècnic, però considera que "no hi ha temps de tirar endavant el projecte" de reformar el sistema. "Hem d'aconseguir que quan Catalunya segui a parlar de finançament ho pugui fer sense que hi hagi insults entre territoris, com intenten fer alguns partits", afegeix Montero.

De fet, en totes les reformes que s'han dut a terme en el passat, la Generalitat ha jugat un paper central com a impulsora dels canvis per augmentar el poder financer de les comunitats autònomes. Ara, però, el govern català es manté al marge de les converses.

Tot i que Sánchez ha descartat que hi hagi eleccions abans del 2020, la possibilitat que finalment decideixi avançar-les al 2019 no està descartada, en part per la possibilitat que l'executiu espanyol no pugui aprovar els pressupostos generals de l'Estat per la falta de suports al Congrés.