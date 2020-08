Els Estats Units mantenen els aranzels als productes espanyols

Els productors espanyols poden respirar tranquils per ara: els Estats Units han decidit mantenir els mateixos aranzels que fins ara als productes procedents d'Espanya. El govern de Trump ha anunciat aquesta mitjanit una "modesta" modificació de la llista de productes europeus que estaran subjectes a aranzels, però els canvis no afectaran les exportacions espanyoles. Els països més tocats per aquest ball de taxes són Alemanya i França, que han vist com alguns dels seus productes entraven a la llista nord-americana. Al contrari ha passat amb alguns productes de Grècia i el Regne Unit, que han saltat d'aquest llistat.

Tot i els canvis, el departament de Comerç Exterior dels Estats Units ha informat que el volum total de productes europeus afectats per aquestes taxes serà el mateix que fins ara. Tal com va avalar l’Organització Mundial del Comerç, el país nord-americà seguirà aplicant aranzels per valor de 7.500 milions de dòlars (uns 6.800 milions d’euros) a Europa. Les taxes, que ara afectaran amb major mesura França i Alemanya, també es mantenen: un 15% per als productes aeronàutics i un 25% per a tota la resta.

Aquesta última modificació entrarà en vigor l'1 de setembre de 2020.

En el cas d’Espanya, els aranzels dels Estats Units que ja van entrar en vigor l'octubre passat afecten exportacions calculades en prop de 790 milions d’euros. Entre els sectors més castigats hi ha l’oli d’oliva, el vi, la carn de porc i, en menor mesura, el formatge.

Nou capítol de la guerra comercial

L'anunci d'aquesta "modesta" variació -en paraules de el representant de Comerç Exterior dels Estats Units, Robert Lighthizer– arriba enmig de la disputa originada per les ajudes públiques que han donat diversos països per impulsar Airbus durant anys. Entre els països que el govern de Trump tenia al punt de mira per aquestes ajudes a Airbus, hi havia França i Alemanya, però també Espanya i el Regne Unit.

Segons ha explicat la SER, la decisió de no apujar els aranzels als productes espanyols és fruit de diverses negociacions diplomàtiques que s'han produït els últims dies. El mitjà posa l'exemple d'una reunió que hi va haver amb els negociadors nord-americans divendres passat on representants dels govern espanyol els van avisar de les conseqüències que tindria un increment dels aranzels.