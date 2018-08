Eurazeo surt de Desigual després de perdre la meitat de la inversió

L’any 2014 el fons d’inversió francès Eurazeo va entrar al capital de la firma catalana de moda Desigual. Eurazeo va pagar 285 milions d’euros per un 10% de la companyia amb seu a Barcelona, una operació que es fa fer mitjançant una ampliació de capital. Ahir, però, el grup francès anunciava la seva sortida del capital de Desigual. El fundador i conseller delegat de la marca, Thomas Meyer, els ha comprat la seva participació. Segons un comunicat del fons francès, el preu de l’operació és de gairebé 142 milions d’euros. Meyer ha recuperat el 10% que estava en mans del fons francès per un preu que és la meitat del que aquest últim va pagar l’any 2014.

Després de l’operació el fundador de Desigual torna a tenir el 100% del capital. Ahir tant Desigual com Eurazeo van coincidir a comunicar que la decisió s’ha pres de mutu acord i que el millor per a Desigual és que Meyer en tornés a ser el soci únic. En un comunicat Desigual va indicar que després de quatre anys de cooperació tots dos socis han acordat que, donada la situació del mercat, la millor opció per a Desigual és que Meyer en sigui el propietari únic, i que la col·laboració entre la direcció de l’empresa i Eurazeo ha permès a Desigual consolidar la seva presència internacional i desenvolupar un pla de transformació del negoci orientat al client, amb una nova imatge de marca i una xarxa de distribució adaptada a la nova realitat del comerç i dels hàbits de consum.

Per la seva banda, Eurazeo va remarcar la seva contribució a la nova imatge de la companyia, la promoció del seu canal de distribució digital i la millora de la seva governança.

La clau, la baixada de facturació

El bon to en els comunicats d’ahir de les dues companyies contrasta amb l’última memòria de resultats d’Eurazeo. A la de l’any passat el fons va admetre que la seva participació a Desigual es depreciava 34 milions més, quan un any abans, el 2016, ja n’havia reajustat la valoració. A més, al seu últim informe, el del primer semestre, Eurazeo va remarcar que “Desigual continua suportant una disminució de les vendes en els seus canals de distribució”. El cert és que entre gener i juny la companyia va facturar 323 milions, un 14% menys que fa un any.