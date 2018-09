Podem exigeix a Sánchez mesures fiscals per recaptar 10.400 M€ més

El partit de Pablo Iglesias té clar que pot pressionar el PSOE per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat del 2019. I aquest dilluns els líders de Podem han exposat la llista de propostes o exigències per a la negociació pressupostària, la majoria de les quals passen per un augment dels impostos a les rendes més altes i del capital o grans empreses i reduir els dels treballadors. "No demanem la lluna, sinó que la justícia fiscal a Espanya s'acosti a la mitjana europea", ha dit Iglesias. En total, calculen que les seves mesures permetrien recaptar uns 10.400 milions d'euros cada any.

Aquestes propostes tenen diferents vies: fiscal, d'habitatge, energia, igualtat de gènere i pensions. La majoria ja s'havien anat sabent al llarg de les reunions que s'han mantingut en les diferents taules de negociació entre els ministeris implicats del govern espanyol i els representats de Podem. Aquestes són les principals propostes econòmiques de Podem, segons el document presentat aquest dilluns.

Impostos

Reducció de la quota als autònoms que guanyen menys.

Baixada de l'impost de societats a les pimes (microempreses) i augment del tipus efectiu al 15% a les grans corporacions.

Impost a la banca per recuperar el rescat bancari: un impost "temporal" de cinc anys que consisteix a augmentar 10 punts percentuals el tipus impositiu de societats per a les entitats financeres (Sánchez es va fer enrere de la proposta).

Un impost a les transaccions financeres (0,2%) que també afecti els productes derivats amb un 0,02% (els més especulatius).

Eliminació de l'exempció de l'IBI a l'Església.

Baixada de l'IVA als productes de primera necessitat: productes d'higiene femenina i de cura dels animals domèstics.

Augment de l'IRPF a les rendes superiors a 120.000 euros bruts l'any. (El govern espanyol ja ha dit que ho faria a partir de 140.000 euros.)

Taxa a les grans empreses digitals: impost del 3% sobre la seva facturació a Espanya.

Un impost extraordinari a les grans fortunes: impost d'un 1% sobre el patrimoni de les persones que tenen més de 10 milions d'euros.

Eliminació de les exempcions fiscals a les socimis i aplicació d'un tipus del 20%.

Pensions

Revalorització per llei de les pensions amb l'IPC.

Eliminació del copagament farmacèutic als pensionistes.

Lloguer

Límit a les pujades abusives del preu del lloguer.

Obligació als grans propietaris d'oferir els seus pisos a un preu "assequible".

Ampliació de la durada mínima dels contractes de lloguer: entre 5 i 10 anys segons si el propietari és una persona física o una persona jurídica.

Ampliació del parc públic d'habitatge de lloguer social.

Salaris i precarietat

Establiment d'un salari mínim de 1.000 euros al mes (actualment és de 735,9 euros mensuals).

Derogació de la reforma laboral (el PSOE va dir que renunciava a fer-ho via decret llei).

Eliminació de la bretxa salarial entre homes i dones.

Recuperació del subsidi d'atur als 52 anys (el PSOE ja va dir que ho impulsaria).

Energia