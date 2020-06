L’exoneració de les cotitzacions, obstacle per allargar els ERTO

Aquest dimecres tindrà lloc la que s’espera que sigui la reunió definitiva entre govern espanyol, patronals -CEOE i Cepyme- i els dos sindicats majoritaris -CCOO i UGT- per acordar l’allargament dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre. Totes les parts són conscients que en la negociació d’avui, que comença al matí, s’ha de tancar l’acord, perquè l’última pròrroga d’aquests expedients acaba el dimarts 30 de juny i ni el govern central ni els agents socials poden permetre’s una altra opció que no sigui una ampliació dels ERTO, bàsicament perquè es dispararia l’atur a xifres històriques i alhora es posaria contra les cordes la viabilitat de moltes empreses.

El punt de fricció, però, que ha impedit que l’acord s’hagi tancat en els últims dies és el percentatge d’exoneració de les quotes de la Seguretat Social que proposa el govern espanyol per a les empreses amb ERTO, perquè la patronal el veu insuficient. L’executiu central ha posat sobre la taula un últim esborrany que millora substancialment els anteriors. Segons Europa Press, la proposta seria d’una exempció del 30% per a les companyies de més de 50 treballadors que mantinguin els empleats en ERTO i d’un 45% per als que tornin al seu lloc de treball. Per a les empreses que tinguin una plantilla inferior, l’exoneració seria del 40% per als empleats que continuïn aturats temporalment i del 65% per als que s’incorporin al lloc de feina.

La CEOE, que ahir a la tarda es va reunir per valorar-ho, no només veu insuficient aquest percentatge, sinó que, a més, assegura que l’opció del govern “no aporta una solució als diferents sectors”.

Pel que fa als sindicats, CCOO és el que obertament ha dit que veu amb bons ulls la proposta, mentre que la UGT s’ha mostrat més prudent. Fonts d’aquest sindicat asseguraven ahir que s’esperaran a la reunió d’avui per conèixer en detall l’últim escrit del ministeri de Treball, ja que el que els ha fet arribar l’executiu de Sánchez no inclou els percentatges d’exempcions de cotitzacions. El sindicat, però, defensa que les exoneracions s’haurien de focalitzar en les empreses que necessitin que la seva plantilla segueixi en ERTO.

Una altra novetat clau de la proposta és que les exempcions s’aplicarien tant en els ERTO per causa major, és a dir els provocats pel coronavirus, com els de causes objectives. Això permetrà que una empresa pugui passar del primer tipus d’ERTO al segon.

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, es va mostrar ahir “convençuda” que “abans de dimarts que ve” l’executiu haurà assolit un nou acord. De fet, si avui es tanca s’haurà de convocar un consell de ministres extraordinari per aprovar-lo i inicialment tot apunta que se celebraria aquest mateix divendres.

Per la seva banda, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va avançar que l’executiu central està disposat a prorrogar els ERTO fins al setembre però amb una “mirada llarga” sobre la possibilitat d’ampliar la mesura fins a final d’any. Allargar-los fins al 31 de desembre és precisament el que demanava inicialment la patronal per garantir la supervivència dels sectors més castigats per la crisi.