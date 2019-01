L'expresident del BBVA supervisava l'espionatge de Villarejo

El que va ser director de seguretat corporativa del BBVA, Julio Corrochano, feia de pont entre el president de l'entitat, Francisco González, i el comissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, contractat pels dos primers per espiar els rivals del banc, el màxim executiu de Sacyr Luis del Rivero, l'industrial Joan Abelló i el llavors cap de l'Oficina Econòmica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, segons informen aquest dilluns els digitals 'El Confidencial' i 'Moncloa.com'.

Segons expliquen aquestes publicacions, Del Rivero, Joan Abelló i Sebastián lideraven la maniobra per aconseguir el control del BBVA, i el llavors president del banc González volia estar al corrent de tots els seus moviments.

En una conversa que van mantenir Corrochano i Villarejo en persona el gener del 2005, poques setmanes abans que Sacyr renunciés a entrar al consell del banc, el llavors cap de seguretat del banc va traslladar al comissari Villarejo el gran interès que tenia el seu cap per l'operació d'espionatge. "El meu president, ni les conclusions llegeix, cal dir-li pim, pim, pim i pim i a prendre pel cul", li va indicar, mentre li explicava com elaborar els informes relatius a l'esmentada investigació perquè fossin del gust del màxim dirigent de l'entitat financera.

A la conversa, Villarejo li explica a Corrochano que Miguel Sebastián "està obsessionat" i que creu que "hi ha gent del PSOE que l'està traint". En un moment de la conversa gravada, Villarejo, que encara no havia posat en marxa el seu pla de punxades telefòniques indiscriminades, es limitava a explicar al seu interlocutor iniciatives que podia posar en marxa tant relatives a Miguel Sebastián com a altres polèmiques vinculades al sector financer o català. Corrochano, de fet, li demana temes per tenir coses per explicar al seu cap. "Sobretot per quan em cridi, perquè el 'presi' em crida cada 10 o 15 dies i vull tenir tres o quatre històries preparades", li explica el llavors director de seguretat.

Montilla i la fusió de La Caixa i Caixa Catalunya

En aquesta conversa també es parla de Catalunya. "Doncs mira, [José] Montilla [llavors ministre d'Indústria i mesos després president de la Generalitat], per exemple, té dues coses", li respon Villarejo a Corrochano. "Una, està organitzant a mort la unió de les dues caixes, La Caixa i Caixa Catalunya, i és una operació que si surt bé tindran el control de l'economia; n'hi ha molts de CiU que són de La Caixa i tal que els estan canviant de lloc", explica el comissari. "Després, un altre tema que també potser interessa i que segons m'han dit aquests dies és cosa de Montilla és una documentació que han trobat a Xile contra el d'Endesa, de comissions i no sé què", afegeix el policia.