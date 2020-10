L’expropietari de Taurus compra l’empresa de butaques Figueras

L’empresa reconeguda per haver fabricat i instal·lat butaques en espais tan famosos com la Filharmònica de París, la sala de premsa de la Casa Blanca, a Washington, o aeroports com el de JFK, a Nova York, Figueras Seating, ha passat a mans d’un nou propietari. El grup d’empreses Dinapala, propietat de Jorge Tornini, examo de Taurus, és qui l’ha adquirit. Figueras Seating es trobava en concurs de creditors i el nou propietari preveu mantenir 75 treballadors. El preu de l’adquisició no ha transcendit.

El nou director general de la companyia, amb seu a Lliçà d’Amunt, serà Joan Traveria, que compaginarà el mateix càrrec al Grup Resol, una de les empreses que forma part de Dinapala. “Amb l’adquisició de Figueras, Dinapala vol ampliar el seu canal contract ”, va assegurar ahir la companyia en un comunicat.

Les societats participades per Dinapala, entre les quals hi ha empreses de petits electrodomèstics com Ufesa i Daga, o de gas i combustible com Indox Energy, compten amb més de 1.200 treballadors i una facturació de 250 milions d’euros. La seva exportació és del 60% i tenen filials i oficines comercials en una desena de països, entre els quals hi ha els Estats Units, Mèxic, el Perú, la Xina, el Regne Unit, Alemanya o els Emirats Àrabs. En els últims anys Figueras Seating, fundada l’any 1929, s’ha posicionat en el mercat com la marca especialista en el disseny i fabricació de butaques d’alta gamma per a espais públics.

Batalla judicial

Figueras ha protagonitzat en l’últim any una batalla accionarial. El fundador de la companyia, José Figueras, es va quedar sense accions de la companyia, controlada pel fons de capital risc Abac Capital des del 2015, i va portar el cas als tribunals perquè considerava que se l’havia fet fora del capital de manera irregular. Això va portar Figueras a emetre un dur comunicat criticant precisament la gestió d’Abac.

Abac Capital, a través del seu fons Abac Solutions, va comprar per 10 milions d’euros la majoria de les accions de Figueras el 2015, quan l’empresa estava en preconcurs de creditors. Entre la batalla judicial i els mals resultats que ha acumulat els últims anys, al final la companyia va acabar en concurs de creditors i ara ha sigut rescatada per Dinapala.