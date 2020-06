260x366 La febre de les caravanes arriba a SocialCar: ja és el 25% del negoci / GETTY La febre de les caravanes arriba a SocialCar: ja és el 25% del negoci / GETTY

La plataforma de lloguer de vehicles entre particulars SocialCar ha passat gairebé de 0 a 100. L’activitat d’aquesta start-up va quedar reduïda als usuaris que allargaven reserves per haver-se trobat amb un vehicle llogat quan es va aplicar l’estat d’alarma, però no ha registrat cap nova petició en mesos. Això sí, quan s’ha començat a veure que l’opció de fer vacances és real, estan operant al 70% del que és habitual, i compten que el juliol millori una mica més la dada.

L’empresa troba l’explicació en la preferència generalitzada a viatjar dins del país i fer-ho en cotxe. Ara bé, l’altra sorpresa aquest any han estat les caravanes: si altres estius aquest vehicle suposava un 10% del total de les reserves, aquest any s’ha enfilat fins al 25% del negoci, segons ha pogut saber l’ARA.

Vacances sense risc

“Conclous que la tendència és: davant de la incertesa sobre què es podrà fer durant les vacances, la gent prefereix llogar una autocaravana i així aconsegueix distància física i llibertat”, apunta la consellera delegada de SocialCar, Mar Alarcón. “La nostra plataforma és en un 90% d’usuari local, i qui se n’anava a Itàlia en vaixell o avió, aquest any s’està quedant aquí o hi va en cotxe”, afegeix.

A més, la plataforma tampoc ha percebut que el públic senti cap mena de rebuig per estar accedint al vehicle d’una altra persona. En primer lloc, perquè el funcionament del negoci depèn molt de la gestió que en faci el propietari, que, per tant, s’ocupa de netejar el vehicle després que l’utilitzi un usuari. Després, perquè la plataforma no és un carsharing convencional que facilita que cada dia passin moltes persones per un sol cotxe, sinó que els lloguers solen allargar-se entre dos i cinc dies, i el més habitual és que hi hagi un espai entre reserva i reserva. Per últim, explica Alarcón, una enquesta sobre la importància que donen els usuaris a la neteja diu que els clients la puntuen amb un 4,2 sobre 5. “És important, però igual que sense covid-19”, afirma.

En els plans de l’empresa hi ha incorporar als vehicles tecnologia d’ionització, però de moment, diu la consellera delegada de SocialCar, l’únic que poden fer és demanar al propietari que netegi. “I no estem rebent cap queixa en aquest sentit”, conclou.