La ‘fintech’ barcelonina Neo capta una primera ronda de 5 M€

La tecnologia no només està intentant canviar la manera com ens relacionem amb les nostres finances personals. Cada vegada més empreses del sector fintech ofereixen solucions perquè també les companyies gestionin d’una altra manera aspectes com ara els pagaments en divises estrangeres a través d’una plataforma digital. Això és precisament el que ofereix Neo. Segons ha pogut saber l’ARA, aquesta start-up de Barcelona acaba de tancar una primera ronda de finançament de cinc milions per fer arribar el seu producte a les empreses. Aquesta companyia -que es vol convertir en el “Netflix de la banca corporativa”- està a punt de llançar un compte multidivisa per automatitzar les transferències en fins a 30 monedes estalviant-se les comissions del banc.

En l’ampliació hi han participat inversors i directius del sector fintech com ara l’anglès Duncan McInnes, que gestiona el fons 465 Investment, i el francès Marc Menasé. El capital captat es dedicarà principalment a reforçar la tecnologia de l’empresa, que actualment té un equip de 15 persones repartides entre Barcelona, Londres i Cambridge, i que preveu duplicar fins a una trentena a curt termini.

Neo ha començat per la gestió de divises, però el seu objectiu és acabar oferint més opcions, com ara préstecs i cobertures financeres per a empreses. “Pots tenir una plataforma única per gestionar tots els serveis de la banca corporativa”, explica Laurent Descout, conseller delegat i fundador de la companyia, que va arrencar el projecte amb els seus socis fa més d’un any i mig.

Llançament a principis del 2019

La companyia preveu que la plataforma arribi al mercat a principis del 2019. Al novembre, amb tot, Neo posarà en marxa una prova amb una cinquantena de companyies per testejar el producte. La plataforma es dirigeix a les pimes -sobretot companyies tecnològiques- però també aspira a captar com a clients multinacionals que vulguin automatitzar la seva operativa financera.

“És un enfocament europeu. Volem proporcionar la mateixa experiència del paper i el boli, però en un format digital”, avança l’emprenedor. Amb tot, Descout admet que els seus mercats clau seran Espanya, França, el Benelux, Polònia i el Regne Unit”.