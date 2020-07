El CTESC demana que els fons europeus serveixin per transformar el model productiu

Les patronals i els sindicats catalans, agrupats en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), fan recomanacions als governs des del 2015 en el marc de la memòria que publiquen cada any. En la d'enguany, no podien obviar l'impacte de la pandèmia de covid-19 i la resposta europea en forma de paquet de 750.000 milions. En aquest sentit, demanen que la Generalitat inverteixi la part que li pertoqui en un programa que transformi el model productiu. A més, es fan seves les reclamacions dels metges i infermers i demanen fortes inversions en el sistema sanitari després de la pandèmia.

El CTESC recomana que el Govern, amb aquests diners, prepari el terreny per a la iniciativa privada: demana "prioritzar les inversions que tinguin un efecte tractor", com ara la transformació de les ciutats per reduir emissions, la rehabilitació d'edificis per millorar-ne la rendibilitat energètica, el desplegament de la llei de canvi climàtic, que porta associat l'impuls a les renovables, o la transició del model de mobilitat. Però també reclama inversions –igualment transformadores– que han de venir únicament de l'àmbit públic: ampliar l'habitatge assequible, millorar l'atenció a la dependència o crear un pla que adeqüi les escoles i en construeixi de noves.

A més, el document del CTESC incideix especialment en l'àmbit sanitari. Patronals i sindicats coincideixen que la sanitat pública catalana és potent, però que la pandèmia ha posat en relleu l'esgotament dels seus professionals. Per això adopten un decàleg que van elaborar els col·legis de metges i infermers que reclama més dotació pressupostària, un sistema de vigilància epidemiològica fort, més proporció de llits d'unitats de cures intensives, el reforç de l'atenció primària i –cosa que és rellevant venint, en part, de les patronals– una millora de condicions laborals per als sanitaris. El CTESC demana que el 40% del pressupost de Salut es destini a millorar les infraestructures sanitàries.

Finalment, el CTESC reclama que es reforci l'ingrés mínim vital (IMV) per als més perjudicats per la pandèmia. En aquest sentit, proposen que, a Catalunya, s'ajudi aquests ciutadans amb la renda garantida de ciutadania (el mateix mecanisme, però gestionat per la Generalitat) perquè no podrien cobrar l'IMV fins al 2021.