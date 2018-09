Fan fora d'un avió més de 100 passatgers de Vueling, que passen la nit a l'aeroport de Dublín sense explicacions

"No hem pogut parlar amb ningú de Vueling a l'aeroport", denuncia Álvaro Martínez, que ha passat la nit a l'aeroport de Dublín després que ahir el fessin baixar de l'avió que havia d'agafar a les 15 h. No els han donat allotjament ni menjar. De fet, no han pogut parlar amb ningú de la companyia perquè el mostrador ja no existeix i les oficines estan buides. La companyia ha reconegut a Martínez per telèfon que no té personal d'atenció al client a l'aeroport, però li ha comunicat que no té constància que hi hagi cap problema. A través de l'aplicació i d'un correu electrònic, Vueling ha informat Martínez que podrà agafar un avió avui a les 11 h. De moment al servei d'informació de l'aeroport no ha localitzat el vol.

Ahir tot anava segons l'horari previst quan van pujar a l'avió, però un missatge anunciat per megafonia els va obligar a sortir-ne. Una hostessa va dir que no podien enlairar-se perquè llavors superarien les 12 hores permeses de vol. Els van fer baixar entre disculpes i van al·legar que superar les hores podria suposar perdre la llicència. Davant l'absència del personal de Vueling, una persona de l'aeroport encarregada de gestionar l'allotjament va poder oferir hotel a prop de 20 persones dels més de tres-cents que s'han quedat a terra. Una altra persona, també del personal de l'aeroport, els va dir que Vueling no els volia donar tiquets de menjar i que no entenia per què l'aerolínia es comportava d'aquesta manera. L'únic que els van oferir és una zona reservada per seure en un dels establiments de restauració de l'aeroport.

Els passatgers s'han assabentat a través del personal de l'aeroport que British Airways i Iberia subcontracten la mateixa empresa per oferir el servei d'atenció al client a l'aeroport. Tot i així, les companyies es neguen a respondre per Vueling i al·leguen que no tenen més informació.